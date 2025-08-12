Рейтинг@Mail.ru
В Вашингтон начали прибывать бойцы Национальной гвардии - РИА Новости, 13.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:20 12.08.2025 (обновлено: 10:45 13.08.2025)
https://ria.ru/20250812/ssha-2034903465.html
В Вашингтон начали прибывать бойцы Национальной гвардии
В Вашингтон начали прибывать бойцы Национальной гвардии - РИА Новости, 13.08.2025
В Вашингтон начали прибывать бойцы Национальной гвардии
Бойцы Национальной гвардии США начали прибывать в Вашингтон, командировка рассчитана до конца сентября, сообщил телеканал NBC. РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-12T23:20:00+03:00
2025-08-13T10:45:00+03:00
в мире
сша
колумбия
дональд трамп
пит хегсет
министерство обороны сша
nbc
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2034952178_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6d3fee2c7b93f04ae2de4ff7bb98efd9.jpg
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Бойцы Национальной гвардии США начали прибывать в Вашингтон, командировка рассчитана до конца сентября, сообщил телеканал NBC. По информации телеканала, солдаты прибывают в штаб-квартиру Национальной гвардии округа Колумбия к востоку от Капитолия в полной экипировке. "Хотя указ Трампа подразумевал, что мобилизация закончится, как только он определит, что в округе Колумбия восстановлены условия закона и порядка, военнослужащих уведомили, что их миссия продлится до 25 сентября", — говорится в репортаже. Как отмечает издание The Hill, пока неясно, где будут находиться войска и каков будет порядок их командования и управления.Трамп наводит порядок в ВашингтонеПрезидент США Дональд Трамп 7 августа впервые допустил возможность ввода войск Национальной гвардии в Вашингтон. Среди причин — рост уровня преступности и недавнее нападение на экс-сотрудника Департамента государственной эффективности (DOGE) Эдварда Користина.Глава Белого дома также распорядился усилить присутствие в городе федеральных силовиков.Накануне Трамп провел пресс-конференцию, где объявил о новых мерах по борьбе с преступностью в Вашингтоне. Так, он перевел местную полицию под прямой контроль федерального правительства и поручил направить в город Нацгвардию. Президент также пригрозил ввести туда войска при необходимости и заявил о планах навести порядок в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе.
https://ria.ru/20250811/fbr-2034485499.html
https://ria.ru/20250810/ssha-2034470469.html
https://ria.ru/20250807/ssha-2034039305.html
сша
колумбия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2034952178_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_34808327f9d3e26c7bba6f74ae79b7e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, колумбия, дональд трамп, пит хегсет, министерство обороны сша, nbc
В мире, США, Колумбия, Дональд Трамп, Пит Хегсет, Министерство обороны США, NBC
В Вашингтон начали прибывать бойцы Национальной гвардии

NBC: войска Нацгвардии США начали прибывать в Вашингтон

© Getty Images / Kayla BartkowskiВоеннослужащие на базе полиции США в Вашингтоне, округ Колумбия, США.12 августа 2025
Военнослужащие на базе полиции США в Вашингтоне, округ Колумбия, США.12 августа 2025 - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© Getty Images / Kayla Bartkowski
Военнослужащие на базе полиции США в Вашингтоне, округ Колумбия, США.12 августа 2025
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Бойцы Национальной гвардии США начали прибывать в Вашингтон, командировка рассчитана до конца сентября, сообщил телеканал NBC.

Во вторник Пентагон направил около 800 военнослужащих для борьбы с преступностью в городе.

Агент ФБР - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
ФБР направило до 120 агентов в помощь полиции Вашингтона, сообщили WP
11 августа, 00:33
По информации телеканала, солдаты прибывают в штаб-квартиру Национальной гвардии округа Колумбия к востоку от Капитолия в полной экипировке.
"Хотя указ Трампа подразумевал, что мобилизация закончится, как только он определит, что в округе Колумбия восстановлены условия закона и порядка, военнослужащих уведомили, что их миссия продлится до 25 сентября", — говорится в репортаже.
Как отмечает издание The Hill, пока неясно, где будут находиться войска и каков будет порядок их командования и управления.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
Трамп намерен организовать перемещение бездомных за пределы Вашингтона
10 августа, 20:56

Трамп наводит порядок в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп 7 августа впервые допустил возможность ввода войск Национальной гвардии в Вашингтон. Среди причин — рост уровня преступности и недавнее нападение на экс-сотрудника Департамента государственной эффективности (DOGE) Эдварда Користина.
Глава Белого дома также распорядился усилить присутствие в городе федеральных силовиков.

По данным газеты The Hill, эти меры коснулись более десятка ведомств, включая ФБР, Иммиграционную и таможенную полицию, Управление по борьбе с наркотиками, а также Управление по контролю за оборотом алкогольных напитков, табачных изделий, огнестрельного оружия и взрывчатых материалов.

Накануне Трамп провел пресс-конференцию, где объявил о новых мерах по борьбе с преступностью в Вашингтоне. Так, он перевел местную полицию под прямой контроль федерального правительства и поручил направить в город Нацгвардию. Президент также пригрозил ввести туда войска при необходимости и заявил о планах навести порядок в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
СМИ узнали о планах Трампа размещать мигрантов в самой большой тюрьме США
7 августа, 23:12
 
В миреСШАКолумбияДональд ТрампПит ХегсетМинистерство обороны СШАNBC
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала