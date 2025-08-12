https://ria.ru/20250812/ssha-2034903465.html

В Вашингтон начали прибывать бойцы Национальной гвардии

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Бойцы Национальной гвардии США начали прибывать в Вашингтон, командировка рассчитана до конца сентября, сообщил телеканал NBC. По информации телеканала, солдаты прибывают в штаб-квартиру Национальной гвардии округа Колумбия к востоку от Капитолия в полной экипировке. "Хотя указ Трампа подразумевал, что мобилизация закончится, как только он определит, что в округе Колумбия восстановлены условия закона и порядка, военнослужащих уведомили, что их миссия продлится до 25 сентября", — говорится в репортаже. Как отмечает издание The Hill, пока неясно, где будут находиться войска и каков будет порядок их командования и управления.Трамп наводит порядок в ВашингтонеПрезидент США Дональд Трамп 7 августа впервые допустил возможность ввода войск Национальной гвардии в Вашингтон. Среди причин — рост уровня преступности и недавнее нападение на экс-сотрудника Департамента государственной эффективности (DOGE) Эдварда Користина.Глава Белого дома также распорядился усилить присутствие в городе федеральных силовиков.Накануне Трамп провел пресс-конференцию, где объявил о новых мерах по борьбе с преступностью в Вашингтоне. Так, он перевел местную полицию под прямой контроль федерального правительства и поручил направить в город Нацгвардию. Президент также пригрозил ввести туда войска при необходимости и заявил о планах навести порядок в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе.

