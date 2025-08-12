Рейтинг@Mail.ru
Белый дом не стал комментировать "обмен территориями" России и Украины - РИА Новости, 12.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:49 12.08.2025
https://ria.ru/20250812/ssha-2034891812.html
Белый дом не стал комментировать "обмен территориями" России и Украины
Белый дом не стал комментировать "обмен территориями" России и Украины - РИА Новости, 12.08.2025
Белый дом не стал комментировать "обмен территориями" России и Украины
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт отказалась отвечать на вопрос об "обмене территориями" России и Украины, сославшись на то, что лидер США Дональд... РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T20:49:00+03:00
2025-08-12T20:49:00+03:00
в мире
россия
сша
украина
дональд трамп
владимир путин
встреча путина и трампа на аляске
администрация президента сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100579/80/1005798006_40:0:1960:1080_1920x0_80_0_0_70ebab97ba4bf4dae9cb9d2705897a89.jpg
ВАШИНГТОН, 12 авг – РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт отказалась отвечать на вопрос об "обмене территориями" России и Украины, сославшись на то, что лидер США Дональд Трамп обсудит это с президентом РФ Владимиром Путиным. "Я не буду вдаваться в подробности и позволю президенту США обсудить эти планы с президентом России", – сказала Левитт в ходе брифинга для журналистов.
https://ria.ru/20250812/sammit-2034887841.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100579/80/1005798006_280:0:1720:1080_1920x0_80_0_0_7666c7005716af82db9126d4d0ea8ce8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, встреча путина и трампа на аляске, администрация президента сша
В мире, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Встреча Путина и Трампа на Аляске, Администрация президента США
Белый дом не стал комментировать "обмен территориями" России и Украины

Белый дом отказался отвечать на вопрос об обмене территориями России и Украины

© Fotolia / kropic Здание Белого дома в Вашингтоне
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© Fotolia / kropic
Здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 12 авг – РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт отказалась отвечать на вопрос об "обмене территориями" России и Украины, сославшись на то, что лидер США Дональд Трамп обсудит это с президентом РФ Владимиром Путиным.
«
"Я не буду вдаваться в подробности и позволю президенту США обсудить эти планы с президентом России", – сказала Левитт в ходе брифинга для журналистов.
Президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
Саммит Путина и Трампа пройдет в Анкоридже, сообщил Белый дом
Вчера, 20:14
 
В миреРоссияСШАУкраинаДональд ТрампВладимир ПутинВстреча Путина и Трампа на АляскеАдминистрация президента США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала