Белый дом не стал комментировать "обмен территориями" России и Украины
ВАШИНГТОН, 12 авг – РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт отказалась отвечать на вопрос об "обмене территориями" России и Украины, сославшись на то, что лидер США Дональд Трамп обсудит это с президентом РФ Владимиром Путиным. "Я не буду вдаваться в подробности и позволю президенту США обсудить эти планы с президентом России", – сказала Левитт в ходе брифинга для журналистов.
