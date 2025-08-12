https://ria.ru/20250812/ssha-2034888805.html

Трамп надеется на трехсторонний саммит с участием России, Украины и США

Трамп надеется на трехсторонний саммит с участием России, Украины и США - РИА Новости, 12.08.2025

Трамп надеется на трехсторонний саммит с участием России, Украины и США

Президент США Дональд Трамп надеется, что "в будущем" может состояться трехсторонний саммит с участием РФ, США и Украины, заявила пресс-секретарь Белого дома... РИА Новости, 12.08.2025

2025-08-12T20:22:00+03:00

2025-08-12T20:22:00+03:00

2025-08-12T20:34:00+03:00

в мире

специальная военная операция на украине

россия

украина

дональд трамп

сша

встреча путина и трампа на аляске

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0c/2034872586_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5c045c7465a81f14ffcc66e025d9d494.jpg

ВАШИНГТОН, 12 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп надеется, что "в будущем" может состояться трехсторонний саммит с участием РФ, США и Украины, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт."Он (Трамп – ред.) надеется, что в будущем может состояться трехсторонняя встреча с этими тремя лидерами, чтобы, наконец, положить конец этому конфликту", – сказала она в ходе брифинга для журналистов

https://ria.ru/20250812/tramp-2034889310.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, дональд трамп, сша, встреча путина и трампа на аляске