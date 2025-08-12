Рейтинг@Mail.ru
Трамп надеется на трехсторонний саммит с участием России, Украины и США
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
20:22 12.08.2025 (обновлено: 20:34 12.08.2025)
Трамп надеется на трехсторонний саммит с участием России, Украины и США
в мире
специальная военная операция на украине
россия
украина
дональд трамп
сша
встреча путина и трампа на аляске
ВАШИНГТОН, 12 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп надеется, что "в будущем" может состояться трехсторонний саммит с участием РФ, США и Украины, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт."Он (Трамп – ред.) надеется, что в будущем может состояться трехсторонняя встреча с этими тремя лидерами, чтобы, наконец, положить конец этому конфликту", – сказала она в ходе брифинга для журналистов
в мире, россия, украина, дональд трамп, сша, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Дональд Трамп, США, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп надеется, что "в будущем" может состояться трехсторонний саммит с участием РФ, США и Украины, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Он (Трамп – ред.) надеется, что в будущем может состояться трехсторонняя встреча с этими тремя лидерами, чтобы, наконец, положить конец этому конфликту", – сказала она в ходе брифинга для журналистов
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаДональд ТрампСШАВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
