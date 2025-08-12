https://ria.ru/20250812/ssha-2034888805.html
Трамп надеется на трехсторонний саммит с участием России, Украины и США
Трамп надеется на трехсторонний саммит с участием России, Украины и США - РИА Новости, 12.08.2025
Трамп надеется на трехсторонний саммит с участием России, Украины и США
Президент США Дональд Трамп надеется, что "в будущем" может состояться трехсторонний саммит с участием РФ, США и Украины, заявила пресс-секретарь Белого дома... РИА Новости, 12.08.2025
в мире
специальная военная операция на украине
россия
украина
дональд трамп
сша
встреча путина и трампа на аляске
ВАШИНГТОН, 12 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп надеется, что "в будущем" может состояться трехсторонний саммит с участием РФ, США и Украины, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт."Он (Трамп – ред.) надеется, что в будущем может состояться трехсторонняя встреча с этими тремя лидерами, чтобы, наконец, положить конец этому конфликту", – сказала она в ходе брифинга для журналистов
Трамп надеется на трехсторонний саммит с участием России, Украины и США
