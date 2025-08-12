Рейтинг@Mail.ru
Генпрокурор США провела встречу с мэром Вашингтона по вопросу преступности
20:03 12.08.2025
Генпрокурор США провела встречу с мэром Вашингтона по вопросу преступности
Генпрокурор США провела встречу с мэром Вашингтона по вопросу преступности
в мире
вашингтон (штат)
сша
колумбия
дональд трамп
мюриэл баузер
пит хегсет
министерство обороны сша
ВАШИНГТОН, 12 авг - РИА Новости. Генпрокурор США Пэм Бонди заявила, что провела встречу с мэром Вашингтона Мюриэл Баузер на фоне недавно объявленных инициатив администрации президента Дональда Трампа по борьбе с преступностью в столице Соединенных Штатов. "Я только что завершила продуктивную встречу с мэром округа Колумбия Мюриэл Баузер в министерстве юстиции. Мы согласились, что нет ничего важнее, чем защита жителей и туристов в Вашингтоне, округ Колумбия, от смертельно опасных преступлений", - написала Бонди в соцсети Х. Генпрокурор добавила, что, согласно поручению Трампа, ее ведомство будет тесно сотрудничать с местными властями и полицией округа Колумбия, чтобы обеспечить безопасность в американской столице. В понедельник Трамп объявил ряд шагов со стороны федеральных властей, направленных на борьбу с преступностью в Вашингтоне. Президент своим указом перевел вашингтонскую полицию под прямой контроль федерального правительства США. Кроме того, Трамп направил национальную гвардию США в Вашингтон и пригрозил послать в столицу вооруженные силы, если в этом возникнет необходимость. Шеф Пентагона Пит Хегсет заявлял ранее, что силы национальной гвардии США будут прибывать в Вашингтон в течение ближайших недель и останутся там так долго, как потребует Трамп.
в мире, вашингтон (штат), сша, колумбия, дональд трамп, мюриэл баузер, пит хегсет, министерство обороны сша
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteПамела Бонди
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Памела Бонди. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 авг - РИА Новости. Генпрокурор США Пэм Бонди заявила, что провела встречу с мэром Вашингтона Мюриэл Баузер на фоне недавно объявленных инициатив администрации президента Дональда Трампа по борьбе с преступностью в столице Соединенных Штатов.
"Я только что завершила продуктивную встречу с мэром округа Колумбия Мюриэл Баузер в министерстве юстиции. Мы согласились, что нет ничего важнее, чем защита жителей и туристов в Вашингтоне, округ Колумбия, от смертельно опасных преступлений", - написала Бонди в соцсети Х.
Генпрокурор добавила, что, согласно поручению Трампа, ее ведомство будет тесно сотрудничать с местными властями и полицией округа Колумбия, чтобы обеспечить безопасность в американской столице.
В понедельник Трамп объявил ряд шагов со стороны федеральных властей, направленных на борьбу с преступностью в Вашингтоне. Президент своим указом перевел вашингтонскую полицию под прямой контроль федерального правительства США. Кроме того, Трамп направил национальную гвардию США в Вашингтон и пригрозил послать в столицу вооруженные силы, если в этом возникнет необходимость. Шеф Пентагона Пит Хегсет заявлял ранее, что силы национальной гвардии США будут прибывать в Вашингтон в течение ближайших недель и останутся там так долго, как потребует Трамп.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
СМИ узнали о планах Трампа размещать мигрантов в самой большой тюрьме США
