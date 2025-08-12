https://ria.ru/20250812/ssha-2034886363.html

Генпрокурор США провела встречу с мэром Вашингтона по вопросу преступности

Генпрокурор США провела встречу с мэром Вашингтона по вопросу преступности - РИА Новости, 12.08.2025

Генпрокурор США провела встречу с мэром Вашингтона по вопросу преступности

Генпрокурор США Пэм Бонди заявила, что провела встречу с мэром Вашингтона Мюриэл Баузер на фоне недавно объявленных инициатив администрации президента Дональда Трампа по борьбе с преступностью в столице Соединенных Штатов. РИА Новости, 12.08.2025

в мире

вашингтон (штат)

сша

колумбия

дональд трамп

мюриэл баузер

пит хегсет

министерство обороны сша

ВАШИНГТОН, 12 авг - РИА Новости. Генпрокурор США Пэм Бонди заявила, что провела встречу с мэром Вашингтона Мюриэл Баузер на фоне недавно объявленных инициатив администрации президента Дональда Трампа по борьбе с преступностью в столице Соединенных Штатов. "Я только что завершила продуктивную встречу с мэром округа Колумбия Мюриэл Баузер в министерстве юстиции. Мы согласились, что нет ничего важнее, чем защита жителей и туристов в Вашингтоне, округ Колумбия, от смертельно опасных преступлений", - написала Бонди в соцсети Х. Генпрокурор добавила, что, согласно поручению Трампа, ее ведомство будет тесно сотрудничать с местными властями и полицией округа Колумбия, чтобы обеспечить безопасность в американской столице. В понедельник Трамп объявил ряд шагов со стороны федеральных властей, направленных на борьбу с преступностью в Вашингтоне. Президент своим указом перевел вашингтонскую полицию под прямой контроль федерального правительства США. Кроме того, Трамп направил национальную гвардию США в Вашингтон и пригрозил послать в столицу вооруженные силы, если в этом возникнет необходимость. Шеф Пентагона Пит Хегсет заявлял ранее, что силы национальной гвардии США будут прибывать в Вашингтон в течение ближайших недель и останутся там так долго, как потребует Трамп.

вашингтон (штат)

сша

колумбия

