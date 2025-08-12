Рейтинг@Mail.ru
США приветствовали расследование произошедшего в провинции Сувейда - РИА Новости, 12.08.2025
19:41 12.08.2025
https://ria.ru/20250812/ssha-2034884009.html
США приветствовали расследование произошедшего в провинции Сувейда
в мире
сирия
сша
иордания
ахмед аш-шараа
ВАШИНГТОН, 12 авг - РИА Новости. Соединённые Штаты приветствуют действия сирийского правительства по проведению всестороннего расследования преступлений, совершённых в результате вооружённого нападения в провинции Сувейда на юге страны, сообщило во вторник посольство США в Сирии. Ранее МИД Иордании заявил о проведении трехсторонней встречи в столице страны, в которой приняли участие заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Иордании Айман Сафади, министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шибани, посол США в Турции и спецпосланник Вашингтона по Сирии Томас Барак, а также представители профильных ведомств трех государств. "Иордания и Соединённые Штаты поприветствовали шаги, предпринятые сирийским правительством, включая: проведение всесторонних расследований и привлечение к ответственности всех виновных в преступлениях и нарушениях в Сувейде, а также выражение готовности сотрудничать с соответствующими органами Организации Объединённых Наций и привлекать их к следственному процессу", - написало посольство в соцсети X. Тринадцатого июля вооруженные формирования напали на ряд друзских поселений в провинции Сувейда, в результате чего была перекрыта трасса, связывающая провинцию с Дамаском. Для защиты мирного населения в бой с вооруженными бандами вступили друзские отряды самообороны. Пятнадцатого июля министерство обороны Сирии сообщило о вводе войск совместно с силами МВД в город Сувейда, где преимущественно проживает друзское население. Целью операции была объявлена зачистка города от незаконных вооруженных формирований. По данным, приведенным сирийским телеканалом Syria TV, в результате боестолкновений в Сувейде погибли более 558 человек, ранения получили 783 жителя, свыше 2 тысяч семей бежали в соседнюю провинцию Дераа. Еще более 6 тысяч граждан были эвакуированы позже. Правозащитники из неправительственной организации "Сирийская обсерватория по правам человека", в свою очередь, подсчитали, что число погибших в Сувейде превысило 1000 человек. Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа уже 19 июля объявил о вступлении в силу режима прекращения огня на всей территории провинции Сувейда.
сирия
сша
иордания
в мире, сирия, сша, иордания, ахмед аш-шараа
В мире, Сирия, США, Иордания, Ахмед аш-Шараа
Флаг Сирии
Флаг Сирии
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Флаг Сирии. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 авг - РИА Новости. Соединённые Штаты приветствуют действия сирийского правительства по проведению всестороннего расследования преступлений, совершённых в результате вооружённого нападения в провинции Сувейда на юге страны, сообщило во вторник посольство США в Сирии.
Ранее МИД Иордании заявил о проведении трехсторонней встречи в столице страны, в которой приняли участие заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Иордании Айман Сафади, министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шибани, посол США в Турции и спецпосланник Вашингтона по Сирии Томас Барак, а также представители профильных ведомств трех государств.
"Иордания и Соединённые Штаты поприветствовали шаги, предпринятые сирийским правительством, включая: проведение всесторонних расследований и привлечение к ответственности всех виновных в преступлениях и нарушениях в Сувейде, а также выражение готовности сотрудничать с соответствующими органами Организации Объединённых Наций и привлекать их к следственному процессу", - написало посольство в соцсети X.
Тринадцатого июля вооруженные формирования напали на ряд друзских поселений в провинции Сувейда, в результате чего была перекрыта трасса, связывающая провинцию с Дамаском. Для защиты мирного населения в бой с вооруженными бандами вступили друзские отряды самообороны.
Пятнадцатого июля министерство обороны Сирии сообщило о вводе войск совместно с силами МВД в город Сувейда, где преимущественно проживает друзское население. Целью операции была объявлена зачистка города от незаконных вооруженных формирований. По данным, приведенным сирийским телеканалом Syria TV, в результате боестолкновений в Сувейде погибли более 558 человек, ранения получили 783 жителя, свыше 2 тысяч семей бежали в соседнюю провинцию Дераа. Еще более 6 тысяч граждан были эвакуированы позже. Правозащитники из неправительственной организации "Сирийская обсерватория по правам человека", в свою очередь, подсчитали, что число погибших в Сувейде превысило 1000 человек. Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа уже 19 июля объявил о вступлении в силу режима прекращения огня на всей территории провинции Сувейда.
