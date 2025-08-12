https://ria.ru/20250812/ssha-2034844671.html

Священник рассказал о православном празднике в день встречи Путина и Трампа

АНКОРИДЖ, 12 авг - РИА Новости. Важно, что предстоящая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске пройдет 15 августа, в день празднования Успения Пресвятой Богородицы по новоюлианскому календарю, поделился мнением с РИА Новости служитель церкви святого Тихона в Анкоридже протоиерей Николай Крейгл. "Важно, что встреча пройдет именно в этот день. Многие великие вещи в истории России и Америки происходили в праздники в честь Божией Матери", - сказал отец Николай. Он отметил, что вся Православная Церковь в Америке (ПЦА), к которой принадлежит его приход, живет по юлианскому календарю, но ее епархия на Аляске придерживается григорианского стиля и отмечает Успение 28 августа. Тем не менее, по словам священника, различия в датах не так важны и не отражаются на сути праздника. "Мы можем только молиться о том, чтобы Богородица благословила встречу двух президентов, и чтобы мы могли жить в мире", - сказал он. Священник обратил внимание на то, что о встрече Путина и Трампа стало известно 9 августа, когда церковь чтила память преподобного Германа Аляскинского – русского монаха, который подвизался на Аляске и считается покровителем Америки. "У России и Америки существует очень глубокая духовная связь через Аляску и святого Германа. И я думаю, будет правильным помолиться, чтобы Господь через святого Германа благословил эту встречу наших президентов, и чтобы в наших странах настал мир", - сказал батюшка. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа.

