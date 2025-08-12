Рейтинг@Mail.ru
В США задержали членов банды, подозреваемой в ограблении дома Брэда Питта - РИА Новости, 12.08.2025
16:17 12.08.2025
В США задержали членов банды, подозреваемой в ограблении дома Брэда Питта
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Детективы в Лос-Анджелесе в США задержали четырех членов банды, которая, как полагают, причастна к ограблению дома голливудского актера Брэда Питта, сообщает телеканал ABC со ссылкой на источники. "Детективы в Лос-Анджелесе задержали четырех членов банды грабителей, которая, как полагают, причастна к местным кражам со взломом, в том числе к июньскому ограблению дома актера Брэда Питта", - говорится в публикации. В июне телеканал NBC сообщал, что дом Питта в Лос-Анджелесе ограбили.
© AP Photo / Reed SaxonПолицейская патрульная машина. Лос-Анджелес, Калифорния
Полицейская патрульная машина. Лос-Анджелес, Калифорния. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Детективы в Лос-Анджелесе в США задержали четырех членов банды, которая, как полагают, причастна к ограблению дома голливудского актера Брэда Питта, сообщает телеканал ABC со ссылкой на источники.
"Детективы в Лос-Анджелесе задержали четырех членов банды грабителей, которая, как полагают, причастна к местным кражам со взломом, в том числе к июньскому ограблению дома актера Брэда Питта", - говорится в публикации.
В июне телеканал NBC сообщал, что дом Питта в Лос-Анджелесе ограбили.
Полиция в штате Техас, США - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
При стрельбе на парковке магазина в Техасе погибли три человека
