https://ria.ru/20250812/ssha-2034833386.html
В США задержали членов банды, подозреваемой в ограблении дома Брэда Питта
В США задержали членов банды, подозреваемой в ограблении дома Брэда Питта - РИА Новости, 12.08.2025
В США задержали членов банды, подозреваемой в ограблении дома Брэда Питта
Детективы в Лос-Анджелесе в США задержали четырех членов банды, которая, как полагают, причастна к ограблению дома голливудского актера Брэда Питта, сообщает... РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T16:17:00+03:00
2025-08-12T16:17:00+03:00
2025-08-12T16:17:00+03:00
в мире
лос-анджелес
сша
брэд питт (уильям бредли)
nbc
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103072/33/1030723387_0:119:2000:1244_1920x0_80_0_0_f2479c5da516cfea6cfbe984e7701fdf.jpg
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Детективы в Лос-Анджелесе в США задержали четырех членов банды, которая, как полагают, причастна к ограблению дома голливудского актера Брэда Питта, сообщает телеканал ABC со ссылкой на источники. "Детективы в Лос-Анджелесе задержали четырех членов банды грабителей, которая, как полагают, причастна к местным кражам со взломом, в том числе к июньскому ограблению дома актера Брэда Питта", - говорится в публикации. В июне телеканал NBC сообщал, что дом Питта в Лос-Анджелесе ограбили.
https://ria.ru/20250812/strelba-2034696261.html
лос-анджелес
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103072/33/1030723387_108:0:1885:1333_1920x0_80_0_0_7ca96b6be1523c1a9a42649f5c444f4b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лос-анджелес, сша, брэд питт (уильям бредли), nbc
В мире, Лос-Анджелес, США, Брэд Питт (Уильям Бредли), NBC
В США задержали членов банды, подозреваемой в ограблении дома Брэда Питта
ABC: в Лос-Анджелесе задержали банду, причастную к ограблению дома Брэда Питта