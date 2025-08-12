https://ria.ru/20250812/ssha-2034833386.html

В США задержали членов банды, подозреваемой в ограблении дома Брэда Питта

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Детективы в Лос-Анджелесе в США задержали четырех членов банды, которая, как полагают, причастна к ограблению дома голливудского актера Брэда Питта, сообщает телеканал ABC со ссылкой на источники. "Детективы в Лос-Анджелесе задержали четырех членов банды грабителей, которая, как полагают, причастна к местным кражам со взломом, в том числе к июньскому ограблению дома актера Брэда Питта", - говорится в публикации. В июне телеканал NBC сообщал, что дом Питта в Лос-Анджелесе ограбили.

