09:04 12.08.2025 (обновлено: 09:10 12.08.2025)
Бывший вице-губернатор Аляски призвал к диалогу России и США
АНКОРИДЖ (США, штат Аляска), 12 авг - РИА Новости. США и Россия могут поддерживать диалог и дружить между собой, заявил РИА Новости бывший вице-губернатор Аляски Лорен Леман в связи с предстоящей встречей президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. "Я хочу видеть диалог. Я хочу видеть дружбу. И я хочу, чтобы люди слышали друг друга. На мой взгляд, будет хорошо, если мы станем поддерживать общение", - сказал Леман. Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа.
Бывший вице-губернатор Аляски призвал к диалогу России и США

Бывший вице-губернатор Аляски Леман призвал к диалогу и дружбе между РФ и США

Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи
Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АНКОРИДЖ (США, штат Аляска), 12 авг - РИА Новости. США и Россия могут поддерживать диалог и дружить между собой, заявил РИА Новости бывший вице-губернатор Аляски Лорен Леман в связи с предстоящей встречей президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.
"Я хочу видеть диалог. Я хочу видеть дружбу. И я хочу, чтобы люди слышали друг друга. На мой взгляд, будет хорошо, если мы станем поддерживать общение", - сказал Леман.
Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа.
