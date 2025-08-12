Бывший вице-губернатор Аляски призвал к диалогу России и США

https://ria.ru/20250812/ssha-2034721660.html

США и Россия могут поддерживать диалог и дружить между собой, заявил РИА Новости бывший вице-губернатор Аляски Лорен Леман в связи с предстоящей встречей... РИА Новости, 12.08.2025

АНКОРИДЖ (США, штат Аляска), 12 авг - РИА Новости. США и Россия могут поддерживать диалог и дружить между собой, заявил РИА Новости бывший вице-губернатор Аляски Лорен Леман в связи с предстоящей встречей президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. "Я хочу видеть диалог. Я хочу видеть дружбу. И я хочу, чтобы люди слышали друг друга. На мой взгляд, будет хорошо, если мы станем поддерживать общение", - сказал Леман. Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа.

