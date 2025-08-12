Рейтинг@Mail.ru
Бывший вице-губернатор Аляски выступил за дружбу России и США - РИА Новости, 12.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:34 12.08.2025 (обновлено: 09:11 12.08.2025)
https://ria.ru/20250812/ssha-2034718487.html
Бывший вице-губернатор Аляски выступил за дружбу России и США
Бывший вице-губернатор Аляски выступил за дружбу России и США - РИА Новости, 12.08.2025
Бывший вице-губернатор Аляски выступил за дружбу России и США
Русские и американцы должны признать, что любят друг друга, несмотря на политику, сказал в беседе с РИА Новости бывший вице-губернатор Аляски Лорен Леман в... РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T08:34:00+03:00
2025-08-12T09:11:00+03:00
аляска
россия
сша
встреча путина и трампа на аляске
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034674996_0:132:2499:1538_1920x0_80_0_0_68776e124324036a258e0d166f9d66f6.jpg
АНКОРИДЖ (США, штат Аляска), 12 авг - РИА Новости. Русские и американцы должны признать, что любят друг друга, несмотря на политику, сказал в беседе с РИА Новости бывший вице-губернатор Аляски Лорен Леман в преддверии встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа."У нас могут быть политические разногласия. Но если говорить о наших корнях, о наших народах, мы любим друг друга. У нас очень хороший взаимообмен, и мы должны это признать", - сказал Леман.Собеседник агентства рассказал, как в 2000-е годы он однажды приехал во Владивосток во главе американской делегации. На улице к нему подошел незнакомый человек, обнял и сказал, что русские всегда любили американцев."На Аляске живет немало русских, многие из них являются моими друзьями. И мы рады этому. Русские и американцы создают семьи. Любовь прокладывает себе дорогу и устраняет преграды", - добавил Леман.Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа.
https://ria.ru/20250812/vopros-2034660352.html
https://ria.ru/20250812/tarify-2034227191.html
аляска
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034674996_0:0:2051:1538_1920x0_80_0_0_a6171c06fd31d9423168d64ed9643599.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
аляска, россия, сша, встреча путина и трампа на аляске, в мире
Аляска, Россия, США, Встреча Путина и Трампа на Аляске, В мире
Бывший вице-губернатор Аляски выступил за дружбу России и США

Бывший вице-губернатор Аляски Леман заявил о взаимной любви народов РФ и США

© РИА Новости / Сергей Попов | Перейти в медиабанкЖилые дома в городе Анкоридж на Аляске
Жилые дома в городе Анкоридж на Аляске - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© РИА Новости / Сергей Попов
Перейти в медиабанк
Жилые дома в городе Анкоридж на Аляске. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АНКОРИДЖ (США, штат Аляска), 12 авг - РИА Новости. Русские и американцы должны признать, что любят друг друга, несмотря на политику, сказал в беседе с РИА Новости бывший вице-губернатор Аляски Лорен Леман в преддверии встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
"У нас могут быть политические разногласия. Но если говорить о наших корнях, о наших народах, мы любим друг друга. У нас очень хороший взаимообмен, и мы должны это признать", - сказал Леман.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
Трамп и Путин зададут Европе всего один вопрос
08:00
Собеседник агентства рассказал, как в 2000-е годы он однажды приехал во Владивосток во главе американской делегации. На улице к нему подошел незнакомый человек, обнял и сказал, что русские всегда любили американцев.
"На Аляске живет немало русских, многие из них являются моими друзьями. И мы рады этому. Русские и американцы создают семьи. Любовь прокладывает себе дорогу и устраняет преграды", - добавил Леман.
Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа.
Председатель Китая Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп перед торжественным ужином в Пекине - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
"В 60 раз дороже". Китай достал главный козырь против США
08:00
 
АляскаРоссияСШАВстреча Путина и Трампа на АляскеВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала