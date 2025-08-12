https://ria.ru/20250812/ssha-2034718487.html

Бывший вице-губернатор Аляски выступил за дружбу России и США

Бывший вице-губернатор Аляски выступил за дружбу России и США

АНКОРИДЖ (США, штат Аляска), 12 авг - РИА Новости. Русские и американцы должны признать, что любят друг друга, несмотря на политику, сказал в беседе с РИА Новости бывший вице-губернатор Аляски Лорен Леман в преддверии встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа."У нас могут быть политические разногласия. Но если говорить о наших корнях, о наших народах, мы любим друг друга. У нас очень хороший взаимообмен, и мы должны это признать", - сказал Леман.Собеседник агентства рассказал, как в 2000-е годы он однажды приехал во Владивосток во главе американской делегации. На улице к нему подошел незнакомый человек, обнял и сказал, что русские всегда любили американцев."На Аляске живет немало русских, многие из них являются моими друзьями. И мы рады этому. Русские и американцы создают семьи. Любовь прокладывает себе дорогу и устраняет преграды", - добавил Леман.Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа.

