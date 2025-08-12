https://ria.ru/20250812/ssha-2034703722.html

Конгрессвуман призвала Россию и США действовать вместе

Конгрессвуман призвала Россию и США действовать вместе - РИА Новости, 12.08.2025

Конгрессвуман призвала Россию и США действовать вместе

Россия и США могут снизить напряжённость в мире, но только если они будут действовать вместе, заявила РИА Новости член палаты представителей от Республиканской... РИА Новости, 12.08.2025

2025-08-12T04:21:00+03:00

2025-08-12T04:21:00+03:00

2025-08-12T04:21:00+03:00

в мире

россия

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001255208_0:210:3219:2021_1920x0_80_0_0_3c06ca9ae83557db1895e29f260a48b9.jpg

ВАШИНГТОН, 12 авг - РИА Новости. Россия и США могут снизить напряжённость в мире, но только если они будут действовать вместе, заявила РИА Новости член палаты представителей от Республиканской партии Анна Паулина Луна. "Наши две страны способны снизить напряжённость в мире, но это произойдёт только в том случае, если мы сможем работать вместе", - сказала Луна.

https://ria.ru/20250811/ssha-2034691895.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша