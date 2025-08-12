https://ria.ru/20250812/ssha-2034703722.html
Конгрессвуман призвала Россию и США действовать вместе
ВАШИНГТОН, 12 авг - РИА Новости. Россия и США могут снизить напряжённость в мире, но только если они будут действовать вместе, заявила РИА Новости член палаты представителей от Республиканской партии Анна Паулина Луна. "Наши две страны способны снизить напряжённость в мире, но это произойдёт только в том случае, если мы сможем работать вместе", - сказала Луна.
