В Пентагоне рассказали о сроках пребывания нацгвардии в Вашингтоне
03:24 12.08.2025
https://ria.ru/20250812/ssha-2034700798.html
В Пентагоне рассказали о сроках пребывания нацгвардии в Вашингтоне
в мире
сша
дональд трамп
пит хегсет
министерство обороны сша
ВАШИНГТОН, 12 авг - РИА Новости. Силы национальной гвардии США будут прибывать в американскую столицу город Вашингтон в течение ближайших недель и останутся там так долго, как это потребует президент страны Дональд Трамп, заявил шеф Пентагона Пит Хегсет. "На этой неделе и на следующих. Мы будет работать вместе с нашими партнерами из правоохранительных органов для укрепления силы", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News на вопрос о сроке, в течение которого власти планируют завершить размещение в столице нацгвардии. Хегсет добавил, что силы национальной гвардии пробудут в Вашингтоне так долго, как решит Трамп. "Недели, месяцы. Столько, сколько потребуется", - указал чиновник. В понедельник Трамп объявил ряд шагов со стороны федеральных властей, направленных на борьбу с преступностью в Вашингтоне. Президент США своим указом перевел вашингтонскую полицию под прямой контроль федерального правительства США. Кроме того, Трамп направил национальную гвардию США в Вашингтон и пригрозил послать в столицу вооруженные силы, если в этом возникнет необходимость.
в мире, сша, дональд трамп, пит хегсет, министерство обороны сша
В мире, США, Дональд Трамп, Пит Хегсет, Министерство обороны США
В Пентагоне рассказали о сроках пребывания нацгвардии в Вашингтоне

Хегсет: нацгвардия США пробудет в Вашингтоне так долго, как этого захочет Трамп

© РИА НовостиНацгвардия у мемориала Линкольна в Вашингтоне
Нацгвардия у мемориала Линкольна в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© РИА Новости
Нацгвардия у мемориала Линкольна в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 авг - РИА Новости. Силы национальной гвардии США будут прибывать в американскую столицу город Вашингтон в течение ближайших недель и останутся там так долго, как это потребует президент страны Дональд Трамп, заявил шеф Пентагона Пит Хегсет.
"На этой неделе и на следующих. Мы будет работать вместе с нашими партнерами из правоохранительных органов для укрепления силы", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News на вопрос о сроке, в течение которого власти планируют завершить размещение в столице нацгвардии.
Хегсет добавил, что силы национальной гвардии пробудут в Вашингтоне так долго, как решит Трамп. "Недели, месяцы. Столько, сколько потребуется", - указал чиновник.
В понедельник Трамп объявил ряд шагов со стороны федеральных властей, направленных на борьбу с преступностью в Вашингтоне. Президент США своим указом перевел вашингтонскую полицию под прямой контроль федерального правительства США. Кроме того, Трамп направил национальную гвардию США в Вашингтон и пригрозил послать в столицу вооруженные силы, если в этом возникнет необходимость.
