В Пентагоне рассказали о сроках пребывания нацгвардии в Вашингтоне
В Пентагоне рассказали о сроках пребывания нацгвардии в Вашингтоне - РИА Новости, 12.08.2025
В Пентагоне рассказали о сроках пребывания нацгвардии в Вашингтоне
Силы национальной гвардии США будут прибывать в американскую столицу город Вашингтон в течение ближайших недель и останутся там так долго, как это потребует... РИА Новости, 12.08.2025
в мире
сша
дональд трамп
пит хегсет
министерство обороны сша
ВАШИНГТОН, 12 авг - РИА Новости. Силы национальной гвардии США будут прибывать в американскую столицу город Вашингтон в течение ближайших недель и останутся там так долго, как это потребует президент страны Дональд Трамп, заявил шеф Пентагона Пит Хегсет. "На этой неделе и на следующих. Мы будет работать вместе с нашими партнерами из правоохранительных органов для укрепления силы", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News на вопрос о сроке, в течение которого власти планируют завершить размещение в столице нацгвардии. Хегсет добавил, что силы национальной гвардии пробудут в Вашингтоне так долго, как решит Трамп. "Недели, месяцы. Столько, сколько потребуется", - указал чиновник. В понедельник Трамп объявил ряд шагов со стороны федеральных властей, направленных на борьбу с преступностью в Вашингтоне. Президент США своим указом перевел вашингтонскую полицию под прямой контроль федерального правительства США. Кроме того, Трамп направил национальную гвардию США в Вашингтон и пригрозил послать в столицу вооруженные силы, если в этом возникнет необходимость.
сша
В Пентагоне рассказали о сроках пребывания нацгвардии в Вашингтоне
