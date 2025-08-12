https://ria.ru/20250812/spetsoperatsiya-2034709334.html

ВС России уничтожили пункт дислокации ВСУ на Константиновском направлении

ВС России уничтожили пункт дислокации ВСУ на Константиновском направлении - РИА Новости, 12.08.2025

ВС России уничтожили пункт дислокации ВСУ на Константиновском направлении

Артиллеристами российской "Южной" группировки войск на Константиновском направлении ДНР уничтожен пункт временной дислокации ВСУ, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 12.08.2025

2025-08-12T06:04:00+03:00

2025-08-12T06:04:00+03:00

2025-08-12T06:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019433217_0:0:2960:1666_1920x0_80_0_0_f2956f3011ebbd5294b63ded82ef3886.jpg

ДОНЕЦК, 12 авг – РИА Новости. Артиллеристами российской "Южной" группировки войск на Константиновском направлении ДНР уничтожен пункт временной дислокации ВСУ, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства обороны РФ. "За истекшие сутки на константиновском направлении при взаимодействии расчетов БПЛА и артиллерии "Южной" группировки войск были обнаружены и уничтожены 122-миллиметровая гаубица Д-30 ВСУ, пункт управления БПЛА и пункт временной дислокации ВСУ. В ходе воздушной разведки и патрулирования зон ответственности операторами БПЛА "Южной" группировки в ночное время была обнаружена 122-миллиметровая гаубица Д-30 ВСУ, которая обстреливала позиции российских войск. Для ее подавления координаты цели были переданы расчету 152-миллиметровой гаубицы "Мста-Б" артиллерийского соединения "Южной" группировки, точным огнем которого орудие ВСУ было уничтожено", - сообщило ведомство. В ведомстве добавили, что в ходе дальнейшего наблюдения за районом местности, прилегающем к уничтоженной артиллерийской позиции ВСУ, были выявлены пункт управления вражеского БПЛА и пункт временной дислокации ВСУ. Для уничтожения выявленных целей задействовали артиллерийский расчет.

https://ria.ru/20250812/spetsoperatsiya-2034705303.html

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины