ВС России уничтожили пункт дислокации ВСУ на Константиновском направлении - РИА Новости, 12.08.2025
Специальная военная операция на Украине
 
06:04 12.08.2025
ВС России уничтожили пункт дислокации ВСУ на Константиновском направлении
ДОНЕЦК, 12 авг – РИА Новости. Артиллеристами российской "Южной" группировки войск на Константиновском направлении ДНР уничтожен пункт временной дислокации ВСУ, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства обороны РФ. "За истекшие сутки на константиновском направлении при взаимодействии расчетов БПЛА и артиллерии "Южной" группировки войск были обнаружены и уничтожены 122-миллиметровая гаубица Д-30 ВСУ, пункт управления БПЛА и пункт временной дислокации ВСУ. В ходе воздушной разведки и патрулирования зон ответственности операторами БПЛА "Южной" группировки в ночное время была обнаружена 122-миллиметровая гаубица Д-30 ВСУ, которая обстреливала позиции российских войск. Для ее подавления координаты цели были переданы расчету 152-миллиметровой гаубицы "Мста-Б" артиллерийского соединения "Южной" группировки, точным огнем которого орудие ВСУ было уничтожено", - сообщило ведомство. В ведомстве добавили, что в ходе дальнейшего наблюдения за районом местности, прилегающем к уничтоженной артиллерийской позиции ВСУ, были выявлены пункт управления вражеского БПЛА и пункт временной дислокации ВСУ. Для уничтожения выявленных целей задействовали артиллерийский расчет.
ДОНЕЦК, 12 авг – РИА Новости. Артиллеристами российской "Южной" группировки войск на Константиновском направлении ДНР уничтожен пункт временной дислокации ВСУ, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства обороны РФ.
"За истекшие сутки на константиновском направлении при взаимодействии расчетов БПЛА и артиллерии "Южной" группировки войск были обнаружены и уничтожены 122-миллиметровая гаубица Д-30 ВСУ, пункт управления БПЛА и пункт временной дислокации ВСУ. В ходе воздушной разведки и патрулирования зон ответственности операторами БПЛА "Южной" группировки в ночное время была обнаружена 122-миллиметровая гаубица Д-30 ВСУ, которая обстреливала позиции российских войск. Для ее подавления координаты цели были переданы расчету 152-миллиметровой гаубицы "Мста-Б" артиллерийского соединения "Южной" группировки, точным огнем которого орудие ВСУ было уничтожено", - сообщило ведомство.
В ведомстве добавили, что в ходе дальнейшего наблюдения за районом местности, прилегающем к уничтоженной артиллерийской позиции ВСУ, были выявлены пункт управления вражеского БПЛА и пункт временной дислокации ВСУ. Для уничтожения выявленных целей задействовали артиллерийский расчет.
