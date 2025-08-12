Рейтинг@Mail.ru
Десантники уничтожили силы ВСУ на правом берегу Днепра
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
05:05 12.08.2025 (обновлено: 08:10 12.08.2025)
Десантники уничтожили силы ВСУ на правом берегу Днепра
специальная военная операция на украине
безопасность
херсонская область
днепр (река)
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
ГЕНИЧЕСК, 12 авг — РИА Новости. Ульяновские десантники группировки войск "Днепр" уничтожили скопление пехоты ВСУ и пункты управления дронами на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили в Минобороны."Средствами воздушной разведки в одном из населенных пунктов на правобережье Днепра в подвалах полуразрушенных зданий были обнаружены пять пунктов управления беспилотной авиацией и места скопления личного состава ВСУ, куда противник стягивал подразделения, рассредоточивал их и готовился к ведению активных действий по преодолению барьерного рубежа", — заявили в ведомстве.После доразведки координаты украинских боевиков передали расчетам орудий "Мста-Б", расположенным вдоль левого берега Днепра. Артиллеристы нанесли точечные удары боеприпасами "Краснополь" при корректировке и фиксации разведывательным БПЛА "Орлан-30". Все цели противника поражены. Как отметили в министерстве, ульяновские десантники ежедневно ведут контрбатарейную борьбу и уничтожают живую силу и технику ВСУ на правом берегу Днепра.Херсонская область стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума. Киев не признает его легитимность и продолжает обстреливать эту территорию. Сейчас российская армия контролирует 75 процентов региона, ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.
херсонская область
днепр (река)
безопасность, херсонская область , днепр (река), вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Херсонская область , Днепр (река), Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ГЕНИЧЕСК, 12 авг — РИА Новости. Ульяновские десантники группировки войск "Днепр" уничтожили скопление пехоты ВСУ и пункты управления дронами на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили в Минобороны.
"Средствами воздушной разведки в одном из населенных пунктов на правобережье Днепра в подвалах полуразрушенных зданий были обнаружены пять пунктов управления беспилотной авиацией и места скопления личного состава ВСУ, куда противник стягивал подразделения, рассредоточивал их и готовился к ведению активных действий по преодолению барьерного рубежа", — заявили в ведомстве.
После доразведки координаты украинских боевиков передали расчетам орудий "Мста-Б", расположенным вдоль левого берега Днепра. Артиллеристы нанесли точечные удары боеприпасами "Краснополь" при корректировке и фиксации разведывательным БПЛА "Орлан-30". Все цели противника поражены.
Как отметили в министерстве, ульяновские десантники ежедневно ведут контрбатарейную борьбу и уничтожают живую силу и технику ВСУ на правом берегу Днепра.
Херсонская область стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума. Киев не признает его легитимность и продолжает обстреливать эту территорию. Сейчас российская армия контролирует 75 процентов региона, ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.
Специальная военная операция на Украине
Безопасность
Херсонская область
Днепр (река)
Вооруженные силы Украины
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
