Десантники уничтожили силы ВСУ на правом берегу Днепра
Десантники уничтожили силы ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 12.08.2025
Десантники уничтожили силы ВСУ на правом берегу Днепра
Ульяновские десантники группировки войск "Днепр" уничтожили скопление пехоты ВСУ и пункты управления дронами на правом берегу Днепра в Херсонской области,... РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T05:05:00+03:00
2025-08-12T05:05:00+03:00
2025-08-12T08:10:00+03:00
ГЕНИЧЕСК, 12 авг — РИА Новости. Ульяновские десантники группировки войск "Днепр" уничтожили скопление пехоты ВСУ и пункты управления дронами на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили в Минобороны."Средствами воздушной разведки в одном из населенных пунктов на правобережье Днепра в подвалах полуразрушенных зданий были обнаружены пять пунктов управления беспилотной авиацией и места скопления личного состава ВСУ, куда противник стягивал подразделения, рассредоточивал их и готовился к ведению активных действий по преодолению барьерного рубежа", — заявили в ведомстве.После доразведки координаты украинских боевиков передали расчетам орудий "Мста-Б", расположенным вдоль левого берега Днепра. Артиллеристы нанесли точечные удары боеприпасами "Краснополь" при корректировке и фиксации разведывательным БПЛА "Орлан-30". Все цели противника поражены. Как отметили в министерстве, ульяновские десантники ежедневно ведут контрбатарейную борьбу и уничтожают живую силу и технику ВСУ на правом берегу Днепра.Херсонская область стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума. Киев не признает его легитимность и продолжает обстреливать эту территорию. Сейчас российская армия контролирует 75 процентов региона, ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.
Десантники уничтожили силы ВСУ на правом берегу Днепра
