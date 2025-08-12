https://ria.ru/20250812/spetsoperatsiya-2034705303.html

Десантники уничтожили силы ВСУ на правом берегу Днепра

Десантники уничтожили силы ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 12.08.2025

Десантники уничтожили силы ВСУ на правом берегу Днепра

Ульяновские десантники группировки войск "Днепр" уничтожили скопление пехоты ВСУ и пункты управления дронами на правом берегу Днепра в Херсонской области,... РИА Новости, 12.08.2025

2025-08-12T05:05:00+03:00

2025-08-12T05:05:00+03:00

2025-08-12T08:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

херсонская область

днепр (река)

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/02/2026739192_0:76:3072:1804_1920x0_80_0_0_79c709020f37b00259788eb138b6d915.jpg

ГЕНИЧЕСК, 12 авг — РИА Новости. Ульяновские десантники группировки войск "Днепр" уничтожили скопление пехоты ВСУ и пункты управления дронами на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили в Минобороны."Средствами воздушной разведки в одном из населенных пунктов на правобережье Днепра в подвалах полуразрушенных зданий были обнаружены пять пунктов управления беспилотной авиацией и места скопления личного состава ВСУ, куда противник стягивал подразделения, рассредоточивал их и готовился к ведению активных действий по преодолению барьерного рубежа", — заявили в ведомстве.После доразведки координаты украинских боевиков передали расчетам орудий "Мста-Б", расположенным вдоль левого берега Днепра. Артиллеристы нанесли точечные удары боеприпасами "Краснополь" при корректировке и фиксации разведывательным БПЛА "Орлан-30". Все цели противника поражены. Как отметили в министерстве, ульяновские десантники ежедневно ведут контрбатарейную борьбу и уничтожают живую силу и технику ВСУ на правом берегу Днепра.Херсонская область стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума. Киев не признает его легитимность и продолжает обстреливать эту территорию. Сейчас российская армия контролирует 75 процентов региона, ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.

https://ria.ru/20250805/saldo-2033390885.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

днепр (река)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, херсонская область , днепр (река), вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)