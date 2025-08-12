https://ria.ru/20250812/spetsoperatsiya-2034705121.html
Российские бойцы преодолели ров перед освобождением Яблоновки
Российские бойцы преодолели ров перед освобождением Яблоновки - РИА Новости, 12.08.2025
Российские бойцы преодолели ров перед освобождением Яблоновки
Российские военнослужащие группировки войск "Центр" преодолели глубокий ров, чтобы освободить населённый пункт Яблоновка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T05:02:00+03:00
2025-08-12T05:02:00+03:00
2025-08-12T05:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033284570_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_db92d3d9a4ea55b796cd27c41d85eb04.jpg
МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Центр" преодолели глубокий ров, чтобы освободить населённый пункт Яблоновка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. Об освобождении Яблоновки Минобороны РФ сообщило 9 августа. "В ходе штурма российским мотострелкам предстояло преодолеть глубокий ров и открытый участок местности, на котором противник активно применял ударные БПЛА. Поэтому продвигались бойцы мелкими группами по 2-3 человека на кроссовых мотоциклах и в пешем порядке, укрываясь под кронами деревьев, в кустарниках и в полуразрушенных зданиях", - говорится в сообщении. Отмечается, что после выхода на окраину села военнослужащие закрепились в домах и начали постепенно перемещаться от одного строения к другому. Первое боестолкновение с противником произошло в центральной части Яблоновки, когда группы ВСУ неожиданно вышли на российских бойцов. В ходе стрелкового боя противник был уничтожен. Как подчеркнули в российском ведомстве, большую роль в успехе операции сыграла поддержка операторов беспилотников, они не только вели разведку и уничтожали огневые точки, но и снабжали штурмовиков провизией, водой, боеприпасами и аккумуляторами. Кроме этого, огневую поддержку оказывали артиллерийские расчёты, точно поражая выявленные позиции миномётов, места запуска дронов и укреплённые блиндажи противника. Как рассказал в видеоролике, опубликованном МО РФ, штурмовик Павел Абросимов, чтобы преодолеть брод, бойцы помогали друг другу – подсаживали и подтягивали. Сам штурмовик признался, что встретился с FPV-дроном противника и спрятался от него в кустах. Вражеский аппарат взорвался в нескольких метрах от него, после чего военнослужащий потерял сознание, но быстро пришёл в себя. После зачистки Яблоновки российские бойцы продвинулись в сторону Александро-Калиново, рассказал Абросимов. Другой штурмовик Андрей Беляев рассказал, что несколько раз застигал украинских военнослужащих врасплох. Один раз, когда с товарищами сидел в доме, второй раз – в лесополосе. Оба раза противник их не заметил и был разбит. Наводчик орудия Д-30 Евгений Чижов, в свою очередь, отметил, что его расчёт подавлял вражеские миномёты и пулемёты, чтобы те "не отрабатывали по нашим". Кроме того, российское оборонное ведомство опубликовало видеоролик с кадрами боёв за населённый пункт. Там же можно видеть, как российские военнослужащие водрузили флаг РФ над Яблоновкой.
https://ria.ru/20250812/kamchatka-2034702751.html
https://ria.ru/20250811/punkt-2034614842.html
https://ria.ru/20250811/tsentr-2034555178.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033284570_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d08695c27b2aacb4c295d4bc2fd46c7e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Российские бойцы преодолели ров перед освобождением Яблоновки
Минобороны: бойцы ВС России преодолели ров перед освобождением Яблоновки
МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Центр" преодолели глубокий ров, чтобы освободить населённый пункт Яблоновка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.
Об освобождении Яблоновки Минобороны РФ сообщило 9 августа.
"В ходе штурма российским мотострелкам предстояло преодолеть глубокий ров и открытый участок местности, на котором противник активно применял ударные БПЛА. Поэтому продвигались бойцы мелкими группами по 2-3 человека на кроссовых мотоциклах и в пешем порядке, укрываясь под кронами деревьев, в кустарниках и в полуразрушенных зданиях", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после выхода на окраину села военнослужащие закрепились в домах и начали постепенно перемещаться от одного строения к другому. Первое боестолкновение с противником произошло в центральной части Яблоновки, когда группы ВСУ неожиданно вышли на российских бойцов. В ходе стрелкового боя противник был уничтожен.
Как подчеркнули в российском ведомстве, большую роль в успехе операции сыграла поддержка операторов беспилотников, они не только вели разведку и уничтожали огневые точки, но и снабжали штурмовиков провизией, водой, боеприпасами и аккумуляторами.
Кроме этого, огневую поддержку оказывали артиллерийские расчёты, точно поражая выявленные позиции миномётов, места запуска дронов и укреплённые блиндажи противника.
Как рассказал в видеоролике, опубликованном МО РФ, штурмовик Павел Абросимов, чтобы преодолеть брод, бойцы помогали друг другу – подсаживали и подтягивали. Сам штурмовик признался, что встретился с FPV-дроном противника и спрятался от него в кустах. Вражеский аппарат взорвался в нескольких метрах от него, после чего военнослужащий потерял сознание, но быстро пришёл в себя. После зачистки Яблоновки российские бойцы продвинулись в сторону Александро-Калиново, рассказал Абросимов.
Другой штурмовик Андрей Беляев рассказал, что несколько раз застигал украинских военнослужащих врасплох. Один раз, когда с товарищами сидел в доме, второй раз – в лесополосе. Оба раза противник их не заметил и был разбит.
Наводчик орудия Д-30 Евгений Чижов, в свою очередь, отметил, что его расчёт подавлял вражеские миномёты и пулемёты, чтобы те "не отрабатывали по нашим".
Кроме того, российское оборонное ведомство опубликовало видеоролик с кадрами боёв за населённый пункт. Там же можно видеть, как российские военнослужащие водрузили флаг РФ над Яблоновкой.