https://ria.ru/20250812/spetsoperatsiya-2034705121.html

Российские бойцы преодолели ров перед освобождением Яблоновки

Российские бойцы преодолели ров перед освобождением Яблоновки - РИА Новости, 12.08.2025

Российские бойцы преодолели ров перед освобождением Яблоновки

Российские военнослужащие группировки войск "Центр" преодолели глубокий ров, чтобы освободить населённый пункт Яблоновка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.08.2025

2025-08-12T05:02:00+03:00

2025-08-12T05:02:00+03:00

2025-08-12T05:02:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033284570_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_db92d3d9a4ea55b796cd27c41d85eb04.jpg

МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Центр" преодолели глубокий ров, чтобы освободить населённый пункт Яблоновка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. Об освобождении Яблоновки Минобороны РФ сообщило 9 августа. "В ходе штурма российским мотострелкам предстояло преодолеть глубокий ров и открытый участок местности, на котором противник активно применял ударные БПЛА. Поэтому продвигались бойцы мелкими группами по 2-3 человека на кроссовых мотоциклах и в пешем порядке, укрываясь под кронами деревьев, в кустарниках и в полуразрушенных зданиях", - говорится в сообщении. Отмечается, что после выхода на окраину села военнослужащие закрепились в домах и начали постепенно перемещаться от одного строения к другому. Первое боестолкновение с противником произошло в центральной части Яблоновки, когда группы ВСУ неожиданно вышли на российских бойцов. В ходе стрелкового боя противник был уничтожен. Как подчеркнули в российском ведомстве, большую роль в успехе операции сыграла поддержка операторов беспилотников, они не только вели разведку и уничтожали огневые точки, но и снабжали штурмовиков провизией, водой, боеприпасами и аккумуляторами. Кроме этого, огневую поддержку оказывали артиллерийские расчёты, точно поражая выявленные позиции миномётов, места запуска дронов и укреплённые блиндажи противника. Как рассказал в видеоролике, опубликованном МО РФ, штурмовик Павел Абросимов, чтобы преодолеть брод, бойцы помогали друг другу – подсаживали и подтягивали. Сам штурмовик признался, что встретился с FPV-дроном противника и спрятался от него в кустах. Вражеский аппарат взорвался в нескольких метрах от него, после чего военнослужащий потерял сознание, но быстро пришёл в себя. После зачистки Яблоновки российские бойцы продвинулись в сторону Александро-Калиново, рассказал Абросимов. Другой штурмовик Андрей Беляев рассказал, что несколько раз застигал украинских военнослужащих врасплох. Один раз, когда с товарищами сидел в доме, второй раз – в лесополосе. Оба раза противник их не заметил и был разбит. Наводчик орудия Д-30 Евгений Чижов, в свою очередь, отметил, что его расчёт подавлял вражеские миномёты и пулемёты, чтобы те "не отрабатывали по нашим". Кроме того, российское оборонное ведомство опубликовало видеоролик с кадрами боёв за населённый пункт. Там же можно видеть, как российские военнослужащие водрузили флаг РФ над Яблоновкой.

https://ria.ru/20250812/kamchatka-2034702751.html

https://ria.ru/20250811/punkt-2034614842.html

https://ria.ru/20250811/tsentr-2034555178.html

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины