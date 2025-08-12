Рейтинг@Mail.ru
Российские бойцы преодолели ров перед освобождением Яблоновки - РИА Новости, 12.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:02 12.08.2025
Российские бойцы преодолели ров перед освобождением Яблоновки
Российские военнослужащие группировки войск "Центр" преодолели глубокий ров, чтобы освободить населённый пункт Яблоновка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Центр" преодолели глубокий ров, чтобы освободить населённый пункт Яблоновка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. Об освобождении Яблоновки Минобороны РФ сообщило 9 августа. "В ходе штурма российским мотострелкам предстояло преодолеть глубокий ров и открытый участок местности, на котором противник активно применял ударные БПЛА. Поэтому продвигались бойцы мелкими группами по 2-3 человека на кроссовых мотоциклах и в пешем порядке, укрываясь под кронами деревьев, в кустарниках и в полуразрушенных зданиях", - говорится в сообщении. Отмечается, что после выхода на окраину села военнослужащие закрепились в домах и начали постепенно перемещаться от одного строения к другому. Первое боестолкновение с противником произошло в центральной части Яблоновки, когда группы ВСУ неожиданно вышли на российских бойцов. В ходе стрелкового боя противник был уничтожен. Как подчеркнули в российском ведомстве, большую роль в успехе операции сыграла поддержка операторов беспилотников, они не только вели разведку и уничтожали огневые точки, но и снабжали штурмовиков провизией, водой, боеприпасами и аккумуляторами. Кроме этого, огневую поддержку оказывали артиллерийские расчёты, точно поражая выявленные позиции миномётов, места запуска дронов и укреплённые блиндажи противника. Как рассказал в видеоролике, опубликованном МО РФ, штурмовик Павел Абросимов, чтобы преодолеть брод, бойцы помогали друг другу – подсаживали и подтягивали. Сам штурмовик признался, что встретился с FPV-дроном противника и спрятался от него в кустах. Вражеский аппарат взорвался в нескольких метрах от него, после чего военнослужащий потерял сознание, но быстро пришёл в себя. После зачистки Яблоновки российские бойцы продвинулись в сторону Александро-Калиново, рассказал Абросимов. Другой штурмовик Андрей Беляев рассказал, что несколько раз застигал украинских военнослужащих врасплох. Один раз, когда с товарищами сидел в доме, второй раз – в лесополосе. Оба раза противник их не заметил и был разбит. Наводчик орудия Д-30 Евгений Чижов, в свою очередь, отметил, что его расчёт подавлял вражеские миномёты и пулемёты, чтобы те "не отрабатывали по нашим". Кроме того, российское оборонное ведомство опубликовало видеоролик с кадрами боёв за населённый пункт. Там же можно видеть, как российские военнослужащие водрузили флаг РФ над Яблоновкой.
россия
донецкая народная республика
безопасность, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Российские бойцы преодолели ров перед освобождением Яблоновки

Минобороны: бойцы ВС России преодолели ров перед освобождением Яблоновки

Российские военнослужащие
Российские военнослужащие
Российские военнослужащие
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие . Архивное фото
МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Центр" преодолели глубокий ров, чтобы освободить населённый пункт Яблоновка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.
Об освобождении Яблоновки Минобороны РФ сообщило 9 августа.
"В ходе штурма российским мотострелкам предстояло преодолеть глубокий ров и открытый участок местности, на котором противник активно применял ударные БПЛА. Поэтому продвигались бойцы мелкими группами по 2-3 человека на кроссовых мотоциклах и в пешем порядке, укрываясь под кронами деревьев, в кустарниках и в полуразрушенных зданиях", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после выхода на окраину села военнослужащие закрепились в домах и начали постепенно перемещаться от одного строения к другому. Первое боестолкновение с противником произошло в центральной части Яблоновки, когда группы ВСУ неожиданно вышли на российских бойцов. В ходе стрелкового боя противник был уничтожен.
Как подчеркнули в российском ведомстве, большую роль в успехе операции сыграла поддержка операторов беспилотников, они не только вели разведку и уничтожали огневые точки, но и снабжали штурмовиков провизией, водой, боеприпасами и аккумуляторами.
Кроме этого, огневую поддержку оказывали артиллерийские расчёты, точно поражая выявленные позиции миномётов, места запуска дронов и укреплённые блиндажи противника.
Как рассказал в видеоролике, опубликованном МО РФ, штурмовик Павел Абросимов, чтобы преодолеть брод, бойцы помогали друг другу – подсаживали и подтягивали. Сам штурмовик признался, что встретился с FPV-дроном противника и спрятался от него в кустах. Вражеский аппарат взорвался в нескольких метрах от него, после чего военнослужащий потерял сознание, но быстро пришёл в себя. После зачистки Яблоновки российские бойцы продвинулись в сторону Александро-Калиново, рассказал Абросимов.
Другой штурмовик Андрей Беляев рассказал, что несколько раз застигал украинских военнослужащих врасплох. Один раз, когда с товарищами сидел в доме, второй раз – в лесополосе. Оба раза противник их не заметил и был разбит.
Наводчик орудия Д-30 Евгений Чижов, в свою очередь, отметил, что его расчёт подавлял вражеские миномёты и пулемёты, чтобы те "не отрабатывали по нашим".
Кроме того, российское оборонное ведомство опубликовало видеоролик с кадрами боёв за населённый пункт. Там же можно видеть, как российские военнослужащие водрузили флаг РФ над Яблоновкой.
Специальная военная операция на Украине
 
 
