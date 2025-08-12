Рейтинг@Mail.ru
В Тульской области будут судить не умеющего плавать спасателя
10:35 12.08.2025
В Тульской области будут судить не умеющего плавать спасателя
В Тульской области будут судить не умеющего плавать спасателя
ТУЛА, 12 авг – РИА Новости. Спасателя без навыков плавания будут судить за неоказание помощи тонущему подростку на пляже "Песчаная коса" в Одоевском районе Тульской области, сообщили журналистам в пресс-службе региональных СУСК России прокуратуре. "Следствием установлено, что директор муниципальной организации умышленно принял на работу в качестве спасателя мужчину, не обладающего умением плавать, специальными навыками и знаниями, в результате чего 15 июля 2024 года на пляже "Песчаная коса" в Одоевском районе спасатель не проконтролировал должным образом соблюдение правил безопасности посетителями пляжа и не оказал необходимую помощь тонущему 16-летнему подростку", - говорится в сообщении. Уточняется, что парень скончался на месте происшествия. По данным ведомства, расследование уголовного дела в отношении фигурантов, обвиняемых в выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенных группой лиц по предварительному сговору, повлекших по неосторожности смерть человека (п. "а", "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ), завершено. В пресс-службе региональной прокуратуры сообщили, что мужчины свою вину признали. "В прокуратуре Одоевского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу… Уголовное дело после вручения копий обвинительного заключения фигурантам будет направлено в Одоевский межрайонный суд для рассмотрения по существу", - добавили в ведомстве.
В Тульской области будут судить не умеющего плавать спасателя

ТУЛА, 12 авг – РИА Новости. Спасателя без навыков плавания будут судить за неоказание помощи тонущему подростку на пляже "Песчаная коса" в Одоевском районе Тульской области, сообщили журналистам в пресс-службе региональных СУСК России прокуратуре.
"Следствием установлено, что директор муниципальной организации умышленно принял на работу в качестве спасателя мужчину, не обладающего умением плавать, специальными навыками и знаниями, в результате чего 15 июля 2024 года на пляже "Песчаная коса" в Одоевском районе спасатель не проконтролировал должным образом соблюдение правил безопасности посетителями пляжа и не оказал необходимую помощь тонущему 16-летнему подростку", - говорится в сообщении.
Уточняется, что парень скончался на месте происшествия.
По данным ведомства, расследование уголовного дела в отношении фигурантов, обвиняемых в выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенных группой лиц по предварительному сговору, повлекших по неосторожности смерть человека (п. "а", "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ), завершено.
В пресс-службе региональной прокуратуры сообщили, что мужчины свою вину признали. "В прокуратуре Одоевского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу… Уголовное дело после вручения копий обвинительного заключения фигурантам будет направлено в Одоевский межрайонный суд для рассмотрения по существу", - добавили в ведомстве.
