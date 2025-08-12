Рейтинг@Mail.ru
При подготовке к теракту в "Крокусе" использовали восемь банковских счетов - РИА Новости, 12.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:24 12.08.2025
https://ria.ru/20250812/souchastniki-2034706797.html
При подготовке к теракту в "Крокусе" использовали восемь банковских счетов
При подготовке к теракту в "Крокусе" использовали восемь банковских счетов - РИА Новости, 12.08.2025
При подготовке к теракту в "Крокусе" использовали восемь банковских счетов
Соучастники исполнителей террористического акта в концертном зале "Крокус сити холл" в период подготовки к совершению преступления использовали восемь... РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T05:24:00+03:00
2025-08-12T05:24:00+03:00
происшествия
москва
екатеринбург
красногорск
крокус сити холл
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1935112490_263:0:2819:1438_1920x0_80_0_0_57f07d2996a14795e46934a959d96e24.jpg
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Соучастники исполнителей террористического акта в концертном зале "Крокус сити холл" в период подготовки к совершению преступления использовали восемь банковских счетов, указано в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Согласно материалам, в ходе осуществления террористической деятельности и в период подготовки к террористическому акту в концертном зале были использованы четыре банковских счета Назримада Лутфуллои, открытых в апреле 2023 года в Москве, два счета Хусейна Хамидова, которые были открыты еще в 2016 году в Екатеринбурге, а также по одному счету Джумазона Курбанова и Якубджони Юсуфзоды, который последний использовал с февраля 2024 года. В материалах уточняется, что на счет Юсуфзоды в период с 14 по 22 марта 2024 года поступили 367 860 рублей, часть из которых направлялись исполнителям теракта Шамсидину Фаридуни и Далерджону Мирзоеву непосредственно после совершения преступления. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, 1 пропал без вести, всего получили телесные повреждения 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей. На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. Также к фигурантам заявлены гражданские иски о компенсации морального и материального вреда на общую сумму 68 миллионов рублей. Уголовное дело по существу рассматривает Второй западный окружной военный суд.
https://ria.ru/20250417/krokus-2011722432.html
https://ria.ru/20240819/dolgi-1966966426.html
москва
екатеринбург
красногорск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1935112490_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_002ad22ce1539a922ab032960b76b943.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, екатеринбург, красногорск, крокус сити холл, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Екатеринбург, Красногорск, Крокус Сити Холл, Следственный комитет России (СК РФ)
При подготовке к теракту в "Крокусе" использовали восемь банковских счетов

Соучастники теракта в "Крокусе" использовали восемь банковских счетов

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГорящий концертный зал "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
Горящий концертный зал Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Соучастники исполнителей террористического акта в концертном зале "Крокус сити холл" в период подготовки к совершению преступления использовали восемь банковских счетов, указано в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Согласно материалам, в ходе осуществления террористической деятельности и в период подготовки к террористическому акту в концертном зале были использованы четыре банковских счета Назримада Лутфуллои, открытых в апреле 2023 года в Москве, два счета Хусейна Хамидова, которые были открыты еще в 2016 году в Екатеринбурге, а также по одному счету Джумазона Курбанова и Якубджони Юсуфзоды, который последний использовал с февраля 2024 года.
Рассмотрение вопроса о продлении ареста обвиняемым в причастности к теракту в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
Стали известны новые подробности об исполнителях теракта в "Крокусе"
17 апреля, 05:25
В материалах уточняется, что на счет Юсуфзоды в период с 14 по 22 марта 2024 года поступили 367 860 рублей, часть из которых направлялись исполнителям теракта Шамсидину Фаридуни и Далерджону Мирзоеву непосредственно после совершения преступления.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, 1 пропал без вести, всего получили телесные повреждения 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей.
На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. Также к фигурантам заявлены гражданские иски о компенсации морального и материального вреда на общую сумму 68 миллионов рублей.
Уголовное дело по существу рассматривает Второй западный окружной военный суд.
Фигуранты дела о теракте в Крокус Сити Холл в Басманном районном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
Долги фигурантов по делу о теракте в "Крокусе" выросли до 15 390 рублей
19 августа 2024, 05:08
 
ПроисшествияМоскваЕкатеринбургКрасногорскКрокус Сити ХоллСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала