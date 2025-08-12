https://ria.ru/20250812/souchastniki-2034706797.html

При подготовке к теракту в "Крокусе" использовали восемь банковских счетов

При подготовке к теракту в "Крокусе" использовали восемь банковских счетов - РИА Новости, 12.08.2025

При подготовке к теракту в "Крокусе" использовали восемь банковских счетов

Соучастники исполнителей террористического акта в концертном зале "Крокус сити холл" в период подготовки к совершению преступления использовали восемь... РИА Новости, 12.08.2025

2025-08-12T05:24:00+03:00

2025-08-12T05:24:00+03:00

2025-08-12T05:24:00+03:00

происшествия

москва

екатеринбург

красногорск

крокус сити холл

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1935112490_263:0:2819:1438_1920x0_80_0_0_57f07d2996a14795e46934a959d96e24.jpg

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Соучастники исполнителей террористического акта в концертном зале "Крокус сити холл" в период подготовки к совершению преступления использовали восемь банковских счетов, указано в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Согласно материалам, в ходе осуществления террористической деятельности и в период подготовки к террористическому акту в концертном зале были использованы четыре банковских счета Назримада Лутфуллои, открытых в апреле 2023 года в Москве, два счета Хусейна Хамидова, которые были открыты еще в 2016 году в Екатеринбурге, а также по одному счету Джумазона Курбанова и Якубджони Юсуфзоды, который последний использовал с февраля 2024 года. В материалах уточняется, что на счет Юсуфзоды в период с 14 по 22 марта 2024 года поступили 367 860 рублей, часть из которых направлялись исполнителям теракта Шамсидину Фаридуни и Далерджону Мирзоеву непосредственно после совершения преступления. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, 1 пропал без вести, всего получили телесные повреждения 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей. На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. Также к фигурантам заявлены гражданские иски о компенсации морального и материального вреда на общую сумму 68 миллионов рублей. Уголовное дело по существу рассматривает Второй западный окружной военный суд.

https://ria.ru/20250417/krokus-2011722432.html

https://ria.ru/20240819/dolgi-1966966426.html

москва

екатеринбург

красногорск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, екатеринбург, красногорск, крокус сити холл, следственный комитет россии (ск рф)