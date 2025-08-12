При подготовке к теракту в "Крокусе" использовали восемь банковских счетов
Соучастники теракта в "Крокусе" использовали восемь банковских счетов
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГорящий концертный зал "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Соучастники исполнителей террористического акта в концертном зале "Крокус сити холл" в период подготовки к совершению преступления использовали восемь банковских счетов, указано в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Согласно материалам, в ходе осуществления террористической деятельности и в период подготовки к террористическому акту в концертном зале были использованы четыре банковских счета Назримада Лутфуллои, открытых в апреле 2023 года в Москве, два счета Хусейна Хамидова, которые были открыты еще в 2016 году в Екатеринбурге, а также по одному счету Джумазона Курбанова и Якубджони Юсуфзоды, который последний использовал с февраля 2024 года.
В материалах уточняется, что на счет Юсуфзоды в период с 14 по 22 марта 2024 года поступили 367 860 рублей, часть из которых направлялись исполнителям теракта Шамсидину Фаридуни и Далерджону Мирзоеву непосредственно после совершения преступления.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, 1 пропал без вести, всего получили телесные повреждения 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей.
На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. Также к фигурантам заявлены гражданские иски о компенсации морального и материального вреда на общую сумму 68 миллионов рублей.
Уголовное дело по существу рассматривает Второй западный окружной военный суд.
