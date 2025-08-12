https://ria.ru/20250812/soldat-2034749303.html

Еще один таиландский солдат подорвался на мине на границе с Камбоджей

Еще один таиландский солдат подорвался на мине на границе с Камбоджей - РИА Новости, 12.08.2025

Еще один таиландский солдат подорвался на мине на границе с Камбоджей

Еще один таиландский военнослужащий подорвался на мине при патрулировании границы с Камбоджей, сообщил журналистам в Бангкоке официальный представитель... РИА Новости, 12.08.2025

2025-08-12T11:22:00+03:00

2025-08-12T11:22:00+03:00

2025-08-12T11:22:00+03:00

в мире

камбоджа

таиланд

бангкок

международный уголовный суд

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/19/2031333665_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_3e840f8a5068e02feb106bb05d5da720.jpg

БАНГКОК, 12 авг - РИА Новости. Еще один таиландский военнослужащий подорвался на мине при патрулировании границы с Камбоджей, сообщил журналистам в Бангкоке официальный представитель командования сухопутных войск Таиланда генерал-майор Винтхай Сувари. "Взрыв противопехотной мины произошел сегодня в 09.10 (05.10 мск) на участке границы, находящемся в километре от древнего храма Та Мыан Тхом в провинции Сурин на маршруте ежедневного патрулирования военнослужащих сухопутных войск. Сержант сил спецназначения получил тяжелое ранение в ногу", - заявил Сувари. "Этот инцидент является еще одним доказательством постоянных нарушений Камбоджей режима прекращения огня. Закладка мин на территории Таиланда является доказательством того, что Камбоджа продолжает вооруженные атаки на Таиланд, нарушая суверенитет нашей страны", - добавил генерал. Начиная с 16 июля, когда произошел первый взрыв противопехотной мины ПМН-2, до настоящего момента, 13 военнослужащих сухопутных войск Таиланда получили ранения в результате взрывов на маршрутах патрулирования границы на территории таиландских пограничных провинций Сисакет, Сурин и Убонратчатхани, пятеро из них потеряли ноги, напомнил Сувари. Предыдущий инцидент со взрывом мины ПМН-2 произошел 9 августа, сказал он. "Использование Камбоджей противопехотных мин является нарушением Оттавской конвенции о запрещении этого вида оружия, которую подписали и Таиланд и Камбоджа", - подчеркнул представитель командования сухопутных войск Таиланда. Ранее генерал заявил на брифинге в Бангкоке, что Таиланд не передаст Камбодже находящихся в распоряжении сухопутных войск камбоджийских военнопленных, если Камбоджа не прекратит закладку мин на таиландской территории. В понедельник пресс-секретарь кабинета министров Таиланда Чираю Хуангсап заявил на пресс-конференции в Бангкоке, что Таиланд готовится подать заявление в Международный уголовный суд с обвинением Камбоджи в военных преступлениях за использование противопехотных мин и ракетные обстрелы гражданских объектов во время вооруженного пограничного конфликта двух стран. Ранее власти Таиланда направили Японии, действующему председателю Оттавской конвенции о запрещении противопехотных мин, участниками которой являются и Таиланд, и Камбоджа, заявление о нарушении Камбоджей требований конвенции. На границе между Таиландом и Камбоджей с полуночи 28 июля 2025 года действует режим прекращения огня после вооруженного пограничного конфликта 24 – 28 июля, в ходе которого сторонами применялись тяжелые вооружения, ракетная и ствольная артиллерия, танки и самолеты. Каждая из сторон обвиняет другую в нападении на свою территорию. Территориальный конфликт между Таиландом и Камбоджей, доставшийся странам в наследство от колониального Французского Индокитая, частью которого была Камбоджа, в XXI веке трижды становился причиной серьезных боестолкновений на границе: в 2008, 2011 и 2025 годах. Мины ПМН-2 (Противопехотная мина нажимного действия-2), созданные советскими оружейниками в начале 1970-х годов, производились в СССР, Венгерской Народной Республике, социалистической Чехословакии и других странах по советской лицензии как минимум до середины 1990-х годов. В Юго-Восточной Азии такие мины получал от разных производителей Вьетнам в годы Индокитайской войны, а также Лаос в 1976-1989 годах и Камбоджа в 1979-1989 годах. И Таиланд, и Камбоджа являются участниками Оттавской конвенции о запрещении противопехотных мин 1997 года. По условиям конвенции страны были обязаны уничтожить свои арсеналы противопехотных мин, оставив на складах лишь небольшое количество таких устройств для тренировки своих военнослужащих в их обнаружении и обезвреживании.

https://ria.ru/20250804/tailand-2033353141.html

камбоджа

таиланд

бангкок

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, камбоджа, таиланд, бангкок, международный уголовный суд