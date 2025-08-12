Рейтинг@Mail.ru
Слуцкий рассказал, что тормозит европейскую дипломатию - РИА Новости, 12.08.2025
18:04 12.08.2025
https://ria.ru/20250812/slutskiy-2034865818.html
Слуцкий рассказал, что тормозит европейскую дипломатию
Слуцкий рассказал, что тормозит европейскую дипломатию - РИА Новости, 12.08.2025
Слуцкий рассказал, что тормозит европейскую дипломатию
"Генетическая русофобия" верховного представителя Евросоюза по внешней политике и безопасности Каи Каллас стала тормозом европейской дипломатии, заявил глава... РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T18:04:00+03:00
2025-08-12T18:04:00+03:00
россия
кайя каллас
дональд трамп
леонид слуцкий (политик)
госдума рф
евросоюз
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018319255_0:110:3072:1838_1920x0_80_0_0_8916c5c993a0fb8bfc5e5e9e27ebe184.jpg
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. "Генетическая русофобия" верховного представителя Евросоюза по внешней политике и безопасности Каи Каллас стала тормозом европейской дипломатии, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Ранее в понедельник Каллас по итогам видеосовещания с европейскими министрами иностранных дел заявила, что работает над новыми санкциями против России. "Генетическая русофобия Каллас - тормоз европейской дипломатии. Политика - искусство возможного. Но доступное не всем. Пока президенты России и США (Владимир Путин и Дональд Трамп - ред.) готовятся обсуждать на Аляске контуры украинского мира, ЕС в своем инерционном мышлении под предводительством наследницы эстонских фашистов способен выдавить из себя только новый санкционный пакет. Даже не против Москвы, против благополучия граждан европейских государств. "Давление на Россию" - твердит в сотый раз Каллас, как сломанная пластинка", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале. Парламентарий отметил, что никакими санкциями, ультиматумами и угрозами нельзя изменить курс России, эти методы не помогут и завершить конфликт на Украине. "Понимает ли это Каллас? Или (канцлер ФРГ Фридрих - ред.) Мерц, который грозится собрать очередную экстренную сходку перед российско-американским саммитом? Вряд ли. Мир, скажу снова, не входит в сферу интересов евробюрократов, получивших свои кресла на дивиденды от "торговли русофобией". Евроястребы защищают свой антироссийский проект, а не всеобщую безопасность. Проект провальный и нерентабельный. Для Европы в первую очередь", - подчеркнул Слуцкий. В понедельник официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус заявил, что канцлер Германии Фридрих Мерц в преддверии встречи президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа организует 13 августа дистанционные переговоры с участием Трампа, генсека НАТО, а также представителей руководства Украины, основных европейских стран, Евросовета и Еврокомиссии. Кремль и Белый дом ранее объявили, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Точное место встречи в штате пока не обозначали ни в Москве, ни в Вашингтоне.
россия
россия, кайя каллас, дональд трамп, леонид слуцкий (политик), госдума рф, евросоюз, нато
Россия, Кайя Каллас, Дональд Трамп, Леонид Слуцкий (политик), Госдума РФ, Евросоюз, НАТО
Слуцкий рассказал, что тормозит европейскую дипломатию

Слуцкий назвал генетическую русофобию Каллас тормозом европейской дипломатии

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. "Генетическая русофобия" верховного представителя Евросоюза по внешней политике и безопасности Каи Каллас стала тормозом европейской дипломатии, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее в понедельник Каллас по итогам видеосовещания с европейскими министрами иностранных дел заявила, что работает над новыми санкциями против России.
"Генетическая русофобия Каллас - тормоз европейской дипломатии. Политика - искусство возможного. Но доступное не всем. Пока президенты России и США (Владимир Путин и Дональд Трамп - ред.) готовятся обсуждать на Аляске контуры украинского мира, ЕС в своем инерционном мышлении под предводительством наследницы эстонских фашистов способен выдавить из себя только новый санкционный пакет. Даже не против Москвы, против благополучия граждан европейских государств. "Давление на Россию" - твердит в сотый раз Каллас, как сломанная пластинка", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
Парламентарий отметил, что никакими санкциями, ультиматумами и угрозами нельзя изменить курс России, эти методы не помогут и завершить конфликт на Украине.
"Понимает ли это Каллас? Или (канцлер ФРГ Фридрих - ред.) Мерц, который грозится собрать очередную экстренную сходку перед российско-американским саммитом? Вряд ли. Мир, скажу снова, не входит в сферу интересов евробюрократов, получивших свои кресла на дивиденды от "торговли русофобией". Евроястребы защищают свой антироссийский проект, а не всеобщую безопасность. Проект провальный и нерентабельный. Для Европы в первую очередь", - подчеркнул Слуцкий.
В понедельник официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус заявил, что канцлер Германии Фридрих Мерц в преддверии встречи президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа организует 13 августа дистанционные переговоры с участием Трампа, генсека НАТО, а также представителей руководства Украины, основных европейских стран, Евросовета и Еврокомиссии.
Кремль и Белый дом ранее объявили, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Точное место встречи в штате пока не обозначали ни в Москве, ни в Вашингтоне.
Слуцкий назвал Зеленского противником мирного урегулирования
9 августа, 18:03
9 августа, 18:03
 
РоссияКайя КалласДональд ТрампЛеонид Слуцкий (политик)Госдума РФЕвросоюзНАТО
 
 
