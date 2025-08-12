Слуцкий рассказал, что тормозит европейскую дипломатию

https://ria.ru/20250812/slutskiy-2034865818.html

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. "Генетическая русофобия" верховного представителя Евросоюза по внешней политике и безопасности Каи Каллас стала тормозом европейской дипломатии, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Ранее в понедельник Каллас по итогам видеосовещания с европейскими министрами иностранных дел заявила, что работает над новыми санкциями против России. "Генетическая русофобия Каллас - тормоз европейской дипломатии. Политика - искусство возможного. Но доступное не всем. Пока президенты России и США (Владимир Путин и Дональд Трамп - ред.) готовятся обсуждать на Аляске контуры украинского мира, ЕС в своем инерционном мышлении под предводительством наследницы эстонских фашистов способен выдавить из себя только новый санкционный пакет. Даже не против Москвы, против благополучия граждан европейских государств. "Давление на Россию" - твердит в сотый раз Каллас, как сломанная пластинка", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале. Парламентарий отметил, что никакими санкциями, ультиматумами и угрозами нельзя изменить курс России, эти методы не помогут и завершить конфликт на Украине. "Понимает ли это Каллас? Или (канцлер ФРГ Фридрих - ред.) Мерц, который грозится собрать очередную экстренную сходку перед российско-американским саммитом? Вряд ли. Мир, скажу снова, не входит в сферу интересов евробюрократов, получивших свои кресла на дивиденды от "торговли русофобией". Евроястребы защищают свой антироссийский проект, а не всеобщую безопасность. Проект провальный и нерентабельный. Для Европы в первую очередь", - подчеркнул Слуцкий. В понедельник официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус заявил, что канцлер Германии Фридрих Мерц в преддверии встречи президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа организует 13 августа дистанционные переговоры с участием Трампа, генсека НАТО, а также представителей руководства Украины, основных европейских стран, Евросовета и Еврокомиссии. Кремль и Белый дом ранее объявили, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Точное место встречи в штате пока не обозначали ни в Москве, ни в Вашингтоне.

