Слуцкий предложил создать программу поддержки малых городов России - РИА Новости, 12.08.2025
14:56 12.08.2025
Слуцкий предложил создать программу поддержки малых городов России
Слуцкий предложил создать программу поддержки малых городов России
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Необходимо создать программу развития малых городов России и принять закон, направленный на поддержку таких городов со стороны государства, заявил РИА Новости лидер ЛДПР Леонид Слуцкий по итогам встречи с губернатором Костромской области Сергеем Ситниковым. "Главная проблема сегодня - запустение исторического ядра страны. Жители сел переезжают в крупные города, а молодежь - в столицу. Если не изменить политику, получим пустые территории. Мы предлагаем единую федеральную программу поддержки малых городов и принять закон "О государственной поддержке малых городов России". Он должен предусматривать налоговые льготы, особый охраняемый статус "малый город" с обязанностью государства поддерживать инфраструктуру и занятость. Нужно здесь учесть и обязательное соблюдение социальных стандартов, обеспеченность образовательной и медицинской инфраструктурой", - сказал РИА Новости Слуцкий. Он отметил, что в настоящее время заселена лишь треть России. По его словам, при нынешних тенденциях русские люди останутся лишь в нескольких точках, а остальное "займут мигранты или зарастет травой". Слуцкий добавил, что в населенных пунктах с 2-3 тысячами жителей нет базовых благ, их население год от года сокращается, что является общей системной проблемой. "Нужно сосредоточить усилия государства на развитии малых городов. Сейчас ресурсы стягиваются в агломерации, а малые города становятся городами пенсионеров. В России под угрозой исчезновения 129 малых городов с общим населением 3,5 млн человек. Среди причин: демографический спад и снижение числа предприятий малого и среднего бизнеса. Медлить нельзя, иначе мы потеряем не только людей, но и основу силы России. ЛДПР уже 35 лет требует реальной поддержки: финансирования дорог, школ, льгот бизнесу", - указал он. Парламентарий подчеркнул, что правительство РФ многое делает в этой части, однако, по его мнению, решения пока носят точечный характер.
россия
общество, россия, леонид слуцкий (политик), лдпр, госдума рф
Общество, Россия, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР, Госдума РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкРуководитель фракции ЛДПР, председатель комитета Государственной думы России по международным делам Леонид Слуцкий
Руководитель фракции ЛДПР, председатель комитета Государственной думы России по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Необходимо создать программу развития малых городов России и принять закон, направленный на поддержку таких городов со стороны государства, заявил РИА Новости лидер ЛДПР Леонид Слуцкий по итогам встречи с губернатором Костромской области Сергеем Ситниковым.
"Главная проблема сегодня - запустение исторического ядра страны. Жители сел переезжают в крупные города, а молодежь - в столицу. Если не изменить политику, получим пустые территории. Мы предлагаем единую федеральную программу поддержки малых городов и принять закон "О государственной поддержке малых городов России". Он должен предусматривать налоговые льготы, особый охраняемый статус "малый город" с обязанностью государства поддерживать инфраструктуру и занятость. Нужно здесь учесть и обязательное соблюдение социальных стандартов, обеспеченность образовательной и медицинской инфраструктурой", - сказал РИА Новости Слуцкий.
Он отметил, что в настоящее время заселена лишь треть России. По его словам, при нынешних тенденциях русские люди останутся лишь в нескольких точках, а остальное "займут мигранты или зарастет травой".
Слуцкий добавил, что в населенных пунктах с 2-3 тысячами жителей нет базовых благ, их население год от года сокращается, что является общей системной проблемой.
"Нужно сосредоточить усилия государства на развитии малых городов. Сейчас ресурсы стягиваются в агломерации, а малые города становятся городами пенсионеров. В России под угрозой исчезновения 129 малых городов с общим населением 3,5 млн человек. Среди причин: демографический спад и снижение числа предприятий малого и среднего бизнеса. Медлить нельзя, иначе мы потеряем не только людей, но и основу силы России. ЛДПР уже 35 лет требует реальной поддержки: финансирования дорог, школ, льгот бизнесу", - указал он.
Парламентарий подчеркнул, что правительство РФ многое делает в этой части, однако, по его мнению, решения пока носят точечный характер.
