В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с менингококковой инфекцией
10:57 12.08.2025 (обновлено: 14:38 12.08.2025)
В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с менингококковой инфекцией
Ситуация с менингококковой инфекцией в России стабилизировалась, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Ситуация с менингококковой инфекцией в России стабилизировалась, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. "За последнюю неделю в стране зарегистрировано всего два случая", — рассказали там.В ведомстве отметили, что групповые очаги заболеваемости в течение года регистрировали в основном среди трудовых мигрантов. С ними справились в кратчайшие сроки благодаря своевременной вакцинации и другим мерам. Крупных очагов и широкого распространения инфекции удалось не допустить.Отдельные случаи заболевания происходят ежегодно как у детей, так и у взрослых, однако циклические подъемы заболеваемости в среднем возникают через длительные периоды — от десяти до тридцати лет, подчеркнули в Роспотребнадзоре.В федеральной службе отметили, что самым эффективным методом защиты от менингококковой инфекции является вакцинация. Сейчас она проводится почти во всех регионах: по календарю профилактических прививок и эпидемическим показаниям. Кроме того, привиться можно за счет средств работодателей и иных источников финансирования.&quot;Риск заболеть также снижается, если соблюдать простые правила личной гигиены, проводить текущие уборки и проветривание помещений, избегать контакта с людьми, имеющими признаки заболевания&quot;, — подчеркнули в пресс-службе ведомства.Ранее газета РБК писала, что в России с начала года зафиксировали уже более 1200 случаев менингококковой инфекции, тогда как за весь прошлый год было не более 600. Специалисты рекомендовали принять срочные меры из-за резкого роста заболеваемости, особенно в отношении уязвимых групп населения.Возбудителем менингококковой инфекции является бактерия Neisseria meningitidis. У многих инфицированных она никак себя не проявляет, у части вызывает легкие симптомы, как при ОРВИ. Только в одном-трех процентах случаев заболевание характеризуется генерализованным процессом, протекая в виде менингококкового сепсиса или менингита.
россия
В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с менингококковой инфекцией

Роспотребнадзор заявил о стабилизации ситуации с менингококковой инфекцией в РФ

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Ситуация с менингококковой инфекцией в России стабилизировалась, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
"За последнюю неделю в стране зарегистрировано всего два случая", — рассказали там.
В ведомстве отметили, что групповые очаги заболеваемости в течение года регистрировали в основном среди трудовых мигрантов. С ними справились в кратчайшие сроки благодаря своевременной вакцинации и другим мерам. Крупных очагов и широкого распространения инфекции удалось не допустить.
Отдельные случаи заболевания происходят ежегодно как у детей, так и у взрослых, однако циклические подъемы заболеваемости в среднем возникают через длительные периоды — от десяти до тридцати лет, подчеркнули в Роспотребнадзоре.
В федеральной службе отметили, что самым эффективным методом защиты от менингококковой инфекции является вакцинация. Сейчас она проводится почти во всех регионах: по календарю профилактических прививок и эпидемическим показаниям. Кроме того, привиться можно за счет средств работодателей и иных источников финансирования.
"Риск заболеть также снижается, если соблюдать простые правила личной гигиены, проводить текущие уборки и проветривание помещений, избегать контакта с людьми, имеющими признаки заболевания", — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Ранее газета РБК писала, что в России с начала года зафиксировали уже более 1200 случаев менингококковой инфекции, тогда как за весь прошлый год было не более 600. Специалисты рекомендовали принять срочные меры из-за резкого роста заболеваемости, особенно в отношении уязвимых групп населения.
Возбудителем менингококковой инфекции является бактерия Neisseria meningitidis. У многих инфицированных она никак себя не проявляет, у части вызывает легкие симптомы, как при ОРВИ. Только в одном-трех процентах случаев заболевание характеризуется генерализованным процессом, протекая в виде менингококкового сепсиса или менингита.
