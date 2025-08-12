В Сириусе закрыли рынок, где продавали кустарную чачу

https://ria.ru/20250812/sirius-2034723249.html

СИРИУС, 12 авг - РИА Новости. "Казачий" рынок в Сириусе, где продавали чачу, от употребления которой, предположительно, погибли люди, закрыли, договор аренды расторгнут, бывший арендатор участка должен демонтировать строения в течение 90 дней, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФТ Сириус. На прошлой неделе закрыли точку продажи кустарной чачи, соседние торговые точки продолжали работать, как и сам рынок. "Казачий" рынок закрыт. Договор аренды расторгнут. В течение трех месяцев участок должен быть освобожден от всех некапитальных строений и убран за счет бывшего арендатора", - говорится в сообщении. Как минимум 10 человек погибли от отравления кустарным алкоголем, приобретенном на "Казачьем" рынке в Сириусе. Такую цифру озвучил следователь в Адлерском суде Сочи, который 7 августа арестовал двух продавцов домашнего вина и чачи – 30-летнюю и 71-летнюю женщин. Дело возбуждено по статье об оказании небезопасных услуг.

