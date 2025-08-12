https://ria.ru/20250812/sirius-2034723249.html
В Сириусе закрыли рынок, где продавали кустарную чачу
В Сириусе закрыли рынок, где продавали кустарную чачу - РИА Новости, 12.08.2025
В Сириусе закрыли рынок, где продавали кустарную чачу
"Казачий" рынок в Сириусе, где продавали чачу, от употребления которой, предположительно, погибли люди, закрыли, договор аренды расторгнут, бывший арендатор... РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T09:16:00+03:00
2025-08-12T09:16:00+03:00
2025-08-12T09:16:00+03:00
сочи
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033965089_0:427:960:967_1920x0_80_0_0_f43793a4f757d3acd0cccf030b332eb7.jpg
СИРИУС, 12 авг - РИА Новости. "Казачий" рынок в Сириусе, где продавали чачу, от употребления которой, предположительно, погибли люди, закрыли, договор аренды расторгнут, бывший арендатор участка должен демонтировать строения в течение 90 дней, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФТ Сириус. На прошлой неделе закрыли точку продажи кустарной чачи, соседние торговые точки продолжали работать, как и сам рынок. "Казачий" рынок закрыт. Договор аренды расторгнут. В течение трех месяцев участок должен быть освобожден от всех некапитальных строений и убран за счет бывшего арендатора", - говорится в сообщении. Как минимум 10 человек погибли от отравления кустарным алкоголем, приобретенном на "Казачьем" рынке в Сириусе. Такую цифру озвучил следователь в Адлерском суде Сочи, который 7 августа арестовал двух продавцов домашнего вина и чачи – 30-летнюю и 71-летнюю женщин. Дело возбуждено по статье об оказании небезопасных услуг.
https://ria.ru/20250807/alkogol-2033909902.html
сочи
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033965089_0:337:960:1057_1920x0_80_0_0_7bbab183e75a26195dd07c4e6a035979.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, россия, происшествия
Сочи, Россия, Происшествия
В Сириусе закрыли рынок, где продавали кустарную чачу
В Сириусе закрыли "Казачий" рынок, где продавали кустарную чачу