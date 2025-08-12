https://ria.ru/20250812/shtraf-2034709858.html
Монеточка* во второй раз задолжала по административному штрафу
Монеточка* во второй раз задолжала по административному штрафу - РИА Новости, 12.08.2025
Монеточка* во второй раз задолжала по административному штрафу
Певица-иноагент Монеточка* (Елизавета Гырдымова*) вновь задолжала 30 тысяч рублей по административному штрафу, выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными... РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T06:17:00+03:00
2025-08-12T06:17:00+03:00
2025-08-12T06:17:00+03:00
россия
монеточка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155609/62/1556096263_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_b72b4da1806796a0d6834689b8196e1e.jpg
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Певица-иноагент Монеточка* (Елизавета Гырдымова*) вновь задолжала 30 тысяч рублей по административному штрафу, выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными приставов. Согласно данным, в июне 2025 года приставы возбудили на певицу исполнительное производство, предметом которого стал "штраф как вид наказания по делам об АП, назначенный судом". Сумма долга составляет 30 тысяч рублей. В июне 2023 года суд уже штрафовал Монеточку* на 30 тысяч рублей за отсутствие плашки иноагента. После этого в январе этого года на нее завели исполнительное производство о взыскании долга, однако через месяц производство было закрыто - певица погасила задолженность. В сентябре прошлого года на певицу завели уголовное дело за уклонение от исполнения обязанностей иноагента, она объявлена в розыск. Ей грозит до двух лет колонии. Минюст РФ включил Монеточку* в реестр иностранных агентов в январе 2023 года.*Физическое лицо, объявленное иностранным агентом в России
https://ria.ru/20250811/avtomobil-2034653016.html
https://ria.ru/20250810/slepakov-2034409159.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155609/62/1556096263_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_1ebef1ccd9e830ccebb67188e506e691.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, монеточка
Монеточка* во второй раз задолжала по административному штрафу
Монеточка вновь задолжала 30 тысяч рублей по административному штрафу
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Певица-иноагент Монеточка* (Елизавета Гырдымова*) вновь задолжала 30 тысяч рублей по административному штрафу, выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными приставов.
Согласно данным, в июне 2025 года приставы возбудили на певицу исполнительное производство, предметом которого стал "штраф как вид наказания по делам об АП, назначенный судом". Сумма долга составляет 30 тысяч рублей.
В июне 2023 года суд уже штрафовал Монеточку
* на 30 тысяч рублей за отсутствие плашки иноагента. После этого в январе этого года на нее завели исполнительное производство о взыскании долга, однако через месяц производство было закрыто - певица погасила задолженность.
В сентябре прошлого года на певицу завели уголовное дело за уклонение от исполнения обязанностей иноагента, она объявлена в розыск. Ей грозит до двух лет колонии.
Минюст РФ
включил Монеточку* в реестр иностранных агентов в январе 2023 года.
*Физическое лицо, объявленное иностранным агентом в России