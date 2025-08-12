Рейтинг@Mail.ru
Монеточка* во второй раз задолжала по административному штрафу
06:17 12.08.2025
Монеточка* во второй раз задолжала по административному штрафу
Монеточка* во второй раз задолжала по административному штрафу - РИА Новости, 12.08.2025
Монеточка* во второй раз задолжала по административному штрафу
Певица-иноагент Монеточка* (Елизавета Гырдымова*) вновь задолжала 30 тысяч рублей по административному штрафу, выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными... РИА Новости, 12.08.2025
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Певица-иноагент Монеточка* (Елизавета Гырдымова*) вновь задолжала 30 тысяч рублей по административному штрафу, выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными приставов. Согласно данным, в июне 2025 года приставы возбудили на певицу исполнительное производство, предметом которого стал "штраф как вид наказания по делам об АП, назначенный судом". Сумма долга составляет 30 тысяч рублей. В июне 2023 года суд уже штрафовал Монеточку* на 30 тысяч рублей за отсутствие плашки иноагента. После этого в январе этого года на нее завели исполнительное производство о взыскании долга, однако через месяц производство было закрыто - певица погасила задолженность. В сентябре прошлого года на певицу завели уголовное дело за уклонение от исполнения обязанностей иноагента, она объявлена в розыск. Ей грозит до двух лет колонии. Минюст РФ включил Монеточку* в реестр иностранных агентов в январе 2023 года.*Физическое лицо, объявленное иностранным агентом в России
Монеточка* во второй раз задолжала по административному штрафу

Монеточка вновь задолжала 30 тысяч рублей по административному штрафу

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Певица-иноагент Монеточка* (Елизавета Гырдымова*) вновь задолжала 30 тысяч рублей по административному штрафу, выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными приставов.
Согласно данным, в июне 2025 года приставы возбудили на певицу исполнительное производство, предметом которого стал "штраф как вид наказания по делам об АП, назначенный судом". Сумма долга составляет 30 тысяч рублей.
В июне 2023 года суд уже штрафовал Монеточку* на 30 тысяч рублей за отсутствие плашки иноагента. После этого в январе этого года на нее завели исполнительное производство о взыскании долга, однако через месяц производство было закрыто - певица погасила задолженность.
В сентябре прошлого года на певицу завели уголовное дело за уклонение от исполнения обязанностей иноагента, она объявлена в розыск. Ей грозит до двух лет колонии.
Минюст РФ включил Монеточку* в реестр иностранных агентов в январе 2023 года.
*Физическое лицо, объявленное иностранным агентом в России
