Шиитские паломники рассказали, почему любят российский шоколад
Али Реза из Мешхеда рассказал, что российский шоколад ассоциируется с миром
© Depositphotos.com / belchonockШоколад
© Depositphotos.com / belchonock
Шоколад. Архивное фото
Читать ria.ru в
НАДЖЕФ, 12 авг - РИА Новости. Прибывшие для совершения паломничества Арбаин в священные для шиитов города в Ираке Наджеф и Кербелу верующие сообщили РИА Новости, что в их странах считают, что классический российский шоколад намного вкуснее и питательнее дубайского аналога этой продукции.
Десятки тысяч шиитских паломников по ежегодной традиции провели ночь в Наджефе у мавзолея имама Али перед ритуальной процессией Арбаин - пешего шествия из этого города в другой святой город Кербелу, расположенный примерно в 80 километрах от Наджефа. Путь занимает два-три дня.
"Во время совершения паломничества не следует отвлекаться на мирские дела. Но при встрече с гражданами РФ я всегда говорю, что самый вкусный шоколад - российский. Мне его папа ещё привозил, когда учился в СССР на лётчика. Вкус детства я никогда не забуду. Дубайский шоколад неплохой, но мне кажется, это искусственно созданный ажиотаж вокруг товара. Я никого не желаю задеть своей точкой зрения. Просто русский шоколад - лучший", - сообщил РИА Новости паломник из Сирии Абу Ахмад.
Житель Ливана Али Рахим рассказал, что предпочитает шоколад российского производства продукции других иностранных кондитеров.
"В Эмиратах и других странах свои мастера, у них своя специфика и свой покупатель. Но россияне готовят шоколад десятилетиями. Лично для меня ваш шоколад вкуснее. Он даёт больше энергии, он питательней. Ваша страна у нас ассоциируется с (Юрием) Гагариным, Хабибом (Нурмагомедовым), (Владимиром) Путиным и шоколадом. Россия представлена шире в мировом масштабе - как в политике, так в экономике и культурном плане", - сказал Али Рахим.
Али Реза из иранского Мешхеда отметил, что российский шоколад ассоциируется с миром и добрыми намерениями.
"Если меня спрашивают, какой шоколад привезти, я отвечаю - однозначно российский. Мои дети пробовали продукцию кондитеров разных стран, в том числе из Дубая, но им подавай именно российский. Продукция может быть разной, и вкусы у людей разные. Однако то, что мы знаем с детства, то и предпочитаем во взрослой жизни", - отметил Али Реза.
Шествие Арбаин - крупнейшее в мире ежегодное религиозное паломничество мусульман-шиитов, которое проводится в память мученической гибели в 680 году внука пророка Мухаммада имама Хусейна в битве при Кербеле (нынешняя территория Ирака). С началом Арбаина миллионы паломников из Ирана, Саудовской Аравии, Бахрейна и других стран прибывают в Ирак и проводят пешее шествие в сторону Кербелы, стараясь посетить мавзолей имама Хусейна.
Кульминация Арбаина в 2025 году приходится на 14 августа.