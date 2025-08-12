https://ria.ru/20250812/shkolnitsa-2034736249.html

Луганская школьница выразила надежду на арест создателей сайта "Миротворец"

2025-08-12T10:20:00+03:00

МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Луганская школьница Фаина Савенкова, попавшая в базу украинского "Миротворца", выразила надежду, что создатели и причастные к работе этого ресурса будут пойманы и осуждены в свете публикации там персональных данных 18 новых детей, включая четверых четырехлетних. Ранее РИА Новости сообщало, что украинский сайт "Миротворец" опубликовал персональные данные 18 новых несовершеннолетних, среди которых четверо детей 2021 года рождения. Фаине Савенкове 16 лет, она - молодой журналист из Луганска. Весной 2021 года - на тот момент 12-летняя - Савенкова записала видеообращение к членам СБ ООН, в нем она призвала организацию не забывать, что дети Донбасса имеют права на детство и мирную жизнь. Осенью того же года скандально известный украинский сайт "Миротворец" включил девочку в свой список. Позже Савенкова не единожды обращалась к различным международным организациям с призывами прекратить огонь в Донбассе. "Я давно не писала на эту тему, потому что пиарить лишний раз преступников и террористов не стоит, но сегодня решила сказать пару слов. Как раз 9 августа (посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима) Родион Мирошник осветил в СМИ ситуацию с публикацией моих данных на этом ресурсе, и началась история противостояния с "Миротворцем", который был создан украинскими националистами в 2014 году… Искренне надеюсь, что когда-то создатели сайта и все люди, причастные к его работе, будут пойманы и осуждены. Подросткам, данные которых оказались на сайте "Миротворец", я хотела бы пожелать удачи и терпения. Ну, а журналисты, документалисты и блогеры будут дальше сражаться в информационном поле за то, чтобы законы работали, а преступники получали по заслугам", - написала Савенкова в статье для Telegram-канала РИА Новости. Она добавила, что сайт только на первый взгляд кажется чем-то незначительным и недостойным внимания. "Сейчас, когда украинских националистов и власти Украины ничего не останавливает от совершения террористических актов и диверсий - к слову, не только жителями Украины, но и России - сайт "Миротворец" является неплохим инструментом запугивания людей в России и на Западе, а также сбора информации для украинских и западных спецслужб. За последние годы я не заметила открытых публичных выступлений политиков, журналистов и детей, чьи данные находятся на этом сайте", - отметила Савенкова. Школьница предположила, что многие могут опасаться мести или проблем, которые могут принести эти действия. "Но из-за этого в мире практически полное молчание по поводу работы сайта и причинения вреда жителям России и других стран. Кто-то может сказать, что никто не знает, кто именно стоит за сайтом, поэтому правоохранительные органы РФ не могут завести уголовные дела, но мне кажется, что это все не совсем правда. Для того, чтобы победить зло, нужно с ним бороться", - подчеркнула Савенкова. По ее словам, американский журналист Джорж Элисон, который занимался расследованием деятельности сайта "Миротворец", назвал среди создателей и руководителей сайта украинку Кристину Добровольскую, работающую с госдепом США, и организацию "Информ Напалм". Она напомнила, что ранее записала обращение к Совету безопасности ООН о том, что дети Донбасса имеют право на мирную жизнь. "После этого обращения и участия в фестивале фантастики "Звезды над Донбассом" в Донецке, мои данные выложили в открытом доступе на сайте "Миротворец". Также были выложены адреса и все данные моей мамы и даже фотография моего кота. Сайт "Миротворец" не ожидал, что, в отличие от многих детей, чьи данные находятся у них в открытом доступе, я не промолчу, а обращусь с письмом к генсеку ООН (Антониу) Гутеррешу, в фонд ЮНИСЕФ и Amnesty International с просьбой рассмотреть факт нарушения моих прав, как несовершеннолетней, а именно: разглашение моих персональных данных. Мое обращение в ООН было передано представителю российской миссии ООН, после чего я выступала на встрече в ООН в рамках встречи по формуле Аррии (неформальное заседание СБ ООН – ред.). За эти 4 года мою историю борьбы с "Миротворцем" узнали тысячи людей в мире. Но на сегодняшний день сайт продолжает работать, там все ещё публикуются данные детей", - отметила Савенкова. Личные данные несовершеннолетних не впервые публикуются на "Миротворце". Накануне в базу были добавлены данные двух российских школьников - 16-летнего Никиты Н. и 17-летнего Александра Ц. В 2021 году в список включили юную журналистку из Луганска Фаину Савенкову, которой на тот момент было 12 лет. Сайт "Миротворец" известен публикациями личных данных журналистов, ополченцев и других граждан, которых называет "изменниками". В 2016 году он опубликовал списки аккредитованных в ДНР и ЛНР журналистов, включая иностранных. После этого в адрес некоторых из них поступали угрозы. Тогдашний представитель ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала действия ресурса "тревожным шагом". Деятельность "Миротворца" неоднократно критиковал МИД России.

