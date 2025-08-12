https://ria.ru/20250812/shkola-2034899149.html

В Харьковской области после обстрела ВСУ сгорела школа

2025-08-12T22:19:00+03:00

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Здание школы сгорело в харьковском селе Николаевка в результате обстрела со стороны ВСУ, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Вооруженные формирования Украины в очередной раз обстреляли село Николаевка Купянского района. В результате обстрела полностью сгорело здание местной школы", - написал Ганчев в своем Telegram-канале. Он уточнил, что мирные жители не пострадали.По предварительной информации, снаряды на социальный объект были сброшены боевиками киевского режима с помощью тяжелого гексакоптера типа "Баба Яга". Кроме того, по информации Ганчева, противник, применяя FPV-дроны, нанес удары по двум гражданским автомобилям. Один из них был дважды атакован украинскими дронами в населенном пункте Граково. После этих ударов автомобиль восстановлению не подлежит. "Четыре человека двигались на втором транспортном средстве в селе Пески, где и были атакованы украинским БПЛА. К сожалению, два человека получили осколочные ранения разной степени тяжести и были доставлены в лечебное учреждение РФ, где им оказывают необходимую помощь", - добавил Ганчев.

Наталья Макарова

