В Харьковской области после обстрела ВСУ сгорела школа
Специальная военная операция на Украине
 
22:19 12.08.2025
В Харьковской области после обстрела ВСУ сгорела школа
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Здание школы сгорело в харьковском селе Николаевка в результате обстрела со стороны ВСУ, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Вооруженные формирования Украины в очередной раз обстреляли село Николаевка Купянского района. В результате обстрела полностью сгорело здание местной школы", - написал Ганчев в своем Telegram-канале. Он уточнил, что мирные жители не пострадали.По предварительной информации, снаряды на социальный объект были сброшены боевиками киевского режима с помощью тяжелого гексакоптера типа "Баба Яга". Кроме того, по информации Ганчева, противник, применяя FPV-дроны, нанес удары по двум гражданским автомобилям. Один из них был дважды атакован украинскими дронами в населенном пункте Граково. После этих ударов автомобиль восстановлению не подлежит. "Четыре человека двигались на втором транспортном средстве в селе Пески, где и были атакованы украинским БПЛА. К сожалению, два человека получили осколочные ранения разной степени тяжести и были доставлены в лечебное учреждение РФ, где им оказывают необходимую помощь", - добавил Ганчев.
Осколки снаряда
Осколки снаряда. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Здание школы сгорело в харьковском селе Николаевка в результате обстрела со стороны ВСУ, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
"Вооруженные формирования Украины в очередной раз обстреляли село Николаевка Купянского района. В результате обстрела полностью сгорело здание местной школы", - написал Ганчев в своем Telegram-канале. Он уточнил, что мирные жители не пострадали.

По предварительной информации, снаряды на социальный объект были сброшены боевиками киевского режима с помощью тяжелого гексакоптера типа "Баба Яга".
Кроме того, по информации Ганчева, противник, применяя FPV-дроны, нанес удары по двум гражданским автомобилям. Один из них был дважды атакован украинскими дронами в населенном пункте Граково. После этих ударов автомобиль восстановлению не подлежит.
"Четыре человека двигались на втором транспортном средстве в селе Пески, где и были атакованы украинским БПЛА. К сожалению, два человека получили осколочные ранения разной степени тяжести и были доставлены в лечебное учреждение РФ, где им оказывают необходимую помощь", - добавил Ганчев.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
Все ради третьей мировой: в программе — взрывы, теракты и катастрофы
6 августа, 08:00
 
