https://ria.ru/20250812/shkola-2034899149.html
В Харьковской области после обстрела ВСУ сгорела школа
В Харьковской области после обстрела ВСУ сгорела школа - РИА Новости, 12.08.2025
В Харьковской области после обстрела ВСУ сгорела школа
Здание школы сгорело в харьковском селе Николаевка в результате обстрела со стороны ВСУ, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий... РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T22:19:00+03:00
2025-08-12T22:19:00+03:00
2025-08-12T22:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
харьковская область
украина
пески (донецкая область)
виталий ганчев
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775476884_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9dee386d8674e1d05bf1906c1f4a7f59.jpg
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Здание школы сгорело в харьковском селе Николаевка в результате обстрела со стороны ВСУ, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Вооруженные формирования Украины в очередной раз обстреляли село Николаевка Купянского района. В результате обстрела полностью сгорело здание местной школы", - написал Ганчев в своем Telegram-канале. Он уточнил, что мирные жители не пострадали.По предварительной информации, снаряды на социальный объект были сброшены боевиками киевского режима с помощью тяжелого гексакоптера типа "Баба Яга". Кроме того, по информации Ганчева, противник, применяя FPV-дроны, нанес удары по двум гражданским автомобилям. Один из них был дважды атакован украинскими дронами в населенном пункте Граково. После этих ударов автомобиль восстановлению не подлежит. "Четыре человека двигались на втором транспортном средстве в селе Пески, где и были атакованы украинским БПЛА. К сожалению, два человека получили осколочные ранения разной степени тяжести и были доставлены в лечебное учреждение РФ, где им оказывают необходимую помощь", - добавил Ганчев.
https://ria.ru/20250806/voyna-2033551014.html
харьковская область
украина
пески (донецкая область)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775476884_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8490bafce2ee30d7aecf09be0f1bddf5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, харьковская область, украина, пески (донецкая область), виталий ганчев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Харьковская область, Украина, Пески (Донецкая область), Виталий Ганчев, Вооруженные силы Украины
В Харьковской области после обстрела ВСУ сгорела школа
Ганчев: в харьковском селе Николаевка после обстрела ВСУ сгорело здание школы