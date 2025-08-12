https://ria.ru/20250812/shiff-2034755058.html

СМИ: американский сенатор одобрил утечку данных для дискредитации Трампа

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Американский сенатор-демократ Адам Шифф в 2017 году одобрил утечку засекреченных данных для того, чтобы дискредитировать президента США Дональда Трампа, передает американский портал Just the news со ссылкой на документы Федерального бюро расследований( ФБР), к которым он получил доступ. Портал ссылается на последние показания неназванного информатора, которые он передал в ФБР еще в 2023 году. Отмечается, что информатор лично присутствовал на встрече с Шиффом, на которой шла речь об утечке засекреченных документов для обвинений против Трампа. Информатор работал в постоянном комитете по разведке палаты представителей США, в котором Шифф был зампредседателем с 2015 по 2019 годы, и передавал сведения ФБР по поводу сенатора-демократа с 2017 года. "Он (информатор - ред.) был вызван на встречу всех работников с Шиффом. На этой встрече Шифф заявил, что группа проведет утечку классифицированной информации, которая была уничижительной для Трампа. Шифф отметил, что информация будет использована для обвинений в отношении президента Трампа", - цитирует Just the news фрагмент допроса ФБР информатора. По словам портала, на встрече с Шиффом информатор выразил опасения по поводу незаконности рассекречивания документов, однако Шифф был уверен, что его не будут преследовать за это по закону. В материале уточняется, что данные ФБР по сенатору были переданы недавно в конгресс США директором ФБР Кэш Пателем. Издание напоминает, что сенатор Шифф на протяжении многих лет продвигал "ложные обвинения в сговоре Трампа и России". Ранее Трамп обвинил бывшего президента США Барака Обаму в государственной измене, заявив, что этому есть документальные подтверждения. По словам действующего американского президента, в "банде" участвовали также бывший вице-президент Джо Байден и Хиллари Клинтон. Директор национальной разведки США Тулси Габбард ранее заявляла, что власти США располагают доказательствами, позволяющими предъявить обвинения участникам сговора из администрации Обамы. По ее словам, действия экс-президента в контексте опровергнутой теории о "российском следе" следует рассматривать как покушение на государственную измену. Сам Трамп позднее заявил, что Обама, вероятно, избежит ответственности за фабрикацию обвинений благодаря позиции Верховного суда по президентскому иммунитету.

