СМИ: американский сенатор одобрил утечку данных для дискредитации Трампа - РИА Новости, 12.08.2025
11:44 12.08.2025
СМИ: американский сенатор одобрил утечку данных для дискредитации Трампа
в мире
сша
дональд трамп
адам шифф
барак обама
фбр
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Американский сенатор-демократ Адам Шифф в 2017 году одобрил утечку засекреченных данных для того, чтобы дискредитировать президента США Дональда Трампа, передает американский портал Just the news со ссылкой на документы Федерального бюро расследований( ФБР), к которым он получил доступ. Портал ссылается на последние показания неназванного информатора, которые он передал в ФБР еще в 2023 году. Отмечается, что информатор лично присутствовал на встрече с Шиффом, на которой шла речь об утечке засекреченных документов для обвинений против Трампа. Информатор работал в постоянном комитете по разведке палаты представителей США, в котором Шифф был зампредседателем с 2015 по 2019 годы, и передавал сведения ФБР по поводу сенатора-демократа с 2017 года. "Он (информатор - ред.) был вызван на встречу всех работников с Шиффом. На этой встрече Шифф заявил, что группа проведет утечку классифицированной информации, которая была уничижительной для Трампа. Шифф отметил, что информация будет использована для обвинений в отношении президента Трампа", - цитирует Just the news фрагмент допроса ФБР информатора. По словам портала, на встрече с Шиффом информатор выразил опасения по поводу незаконности рассекречивания документов, однако Шифф был уверен, что его не будут преследовать за это по закону. В материале уточняется, что данные ФБР по сенатору были переданы недавно в конгресс США директором ФБР Кэш Пателем. Издание напоминает, что сенатор Шифф на протяжении многих лет продвигал "ложные обвинения в сговоре Трампа и России". Ранее Трамп обвинил бывшего президента США Барака Обаму в государственной измене, заявив, что этому есть документальные подтверждения. По словам действующего американского президента, в "банде" участвовали также бывший вице-президент Джо Байден и Хиллари Клинтон. Директор национальной разведки США Тулси Габбард ранее заявляла, что власти США располагают доказательствами, позволяющими предъявить обвинения участникам сговора из администрации Обамы. По ее словам, действия экс-президента в контексте опровергнутой теории о "российском следе" следует рассматривать как покушение на государственную измену. Сам Трамп позднее заявил, что Обама, вероятно, избежит ответственности за фабрикацию обвинений благодаря позиции Верховного суда по президентскому иммунитету.
сша
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Сенатор Шифф одобрил утечку данных для дискредитации Трампа в 2017 году

© AP Photo / Cliff OwenЧлен Палаты представителей США Адам Шифф
© AP Photo / Cliff Owen
Член Палаты представителей США Адам Шифф. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Американский сенатор-демократ Адам Шифф в 2017 году одобрил утечку засекреченных данных для того, чтобы дискредитировать президента США Дональда Трампа, передает американский портал Just the news со ссылкой на документы Федерального бюро расследований( ФБР), к которым он получил доступ.
Портал ссылается на последние показания неназванного информатора, которые он передал в ФБР еще в 2023 году. Отмечается, что информатор лично присутствовал на встрече с Шиффом, на которой шла речь об утечке засекреченных документов для обвинений против Трампа. Информатор работал в постоянном комитете по разведке палаты представителей США, в котором Шифф был зампредседателем с 2015 по 2019 годы, и передавал сведения ФБР по поводу сенатора-демократа с 2017 года.
Флаги США и Европейского совета - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Союзники США ищут способы скрыть детали разведданных, сообщили СМИ
21 февраля, 18:13
"Он (информатор - ред.) был вызван на встречу всех работников с Шиффом. На этой встрече Шифф заявил, что группа проведет утечку классифицированной информации, которая была уничижительной для Трампа. Шифф отметил, что информация будет использована для обвинений в отношении президента Трампа", - цитирует Just the news фрагмент допроса ФБР информатора.
По словам портала, на встрече с Шиффом информатор выразил опасения по поводу незаконности рассекречивания документов, однако Шифф был уверен, что его не будут преследовать за это по закону. В материале уточняется, что данные ФБР по сенатору были переданы недавно в конгресс США директором ФБР Кэш Пателем.
Издание напоминает, что сенатор Шифф на протяжении многих лет продвигал "ложные обвинения в сговоре Трампа и России".
Пентагон - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
Guardian: советники Трампа разочаровались в расследовании по делу Пентагона
27 мая, 17:07
Ранее Трамп обвинил бывшего президента США Барака Обаму в государственной измене, заявив, что этому есть документальные подтверждения. По словам действующего американского президента, в "банде" участвовали также бывший вице-президент Джо Байден и Хиллари Клинтон.
Директор национальной разведки США Тулси Габбард ранее заявляла, что власти США располагают доказательствами, позволяющими предъявить обвинения участникам сговора из администрации Обамы. По ее словам, действия экс-президента в контексте опровергнутой теории о "российском следе" следует рассматривать как покушение на государственную измену.
Сам Трамп позднее заявил, что Обама, вероятно, избежит ответственности за фабрикацию обвинений благодаря позиции Верховного суда по президентскому иммунитету.
Американский сенатор заявил, что Трамп восхищается Путиным
3 апреля, 16:48
 
В миреСШАДональд ТрампАдам ШиффБарак ОбамаФБР
 
 
