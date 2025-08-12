https://ria.ru/20250812/shaman-2034693290.html

Крутой оценил песню Shaman для "Интервидения"

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Музыкальный продюсер, композитор и народный артист Игорь Крутой оценил песню "Прямо по сердцу" заслуженного артиста России Ярослава Дронова (Shaman) для международного музыкального конкурса "Интервидение", отметив, что она дает возможность успешно выступить представить страну на конкурсе. Shaman представит Россию на "Интервидении" песней "Прямо по сердцу"."Любой конкурс, любой музыкальный проект, если он будет давать звезд, давать хиты — это только в плюс. Песня российского участника Shaman — добротная песня, дает возможность показать вокал и успешно выступить на конкурсе", — приводит слова Крутого пресс-служба конкурса.Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Участие в нем уже подтвердили более 20 стран как ближнего, так и дальнего зарубежья. Конкурс пройдет 20 сентября на "Live Арене". Россию представит Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит Россию в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".

