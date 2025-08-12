Рейтинг@Mail.ru
Крутой оценил песню Shaman для "Интервидения" - РИА Новости, 12.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
00:16 12.08.2025 (обновлено: 05:57 12.08.2025)
https://ria.ru/20250812/shaman-2034693290.html
Крутой оценил песню Shaman для "Интервидения"
Крутой оценил песню Shaman для "Интервидения" - РИА Новости, 12.08.2025
Крутой оценил песню Shaman для "Интервидения"
Музыкальный продюсер, композитор и народный артист Игорь Крутой оценил песню "Прямо по сердцу" заслуженного артиста России Ярослава Дронова (Shaman) для... РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T00:16:00+03:00
2025-08-12T05:57:00+03:00
культура
россия
москва
московская область (подмосковье)
игорь крутой
владимир путин
игорь матвиенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863393882_0:0:3018:1699_1920x0_80_0_0_dc7d1bec289625f38d2a038baf295a58.jpg
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Музыкальный продюсер, композитор и народный артист Игорь Крутой оценил песню "Прямо по сердцу" заслуженного артиста России Ярослава Дронова (Shaman) для международного музыкального конкурса "Интервидение", отметив, что она дает возможность успешно выступить представить страну на конкурсе. Shaman представит Россию на "Интервидении" песней "Прямо по сердцу"."Любой конкурс, любой музыкальный проект, если он будет давать звезд, давать хиты — это только в плюс. Песня российского участника Shaman — добротная песня, дает возможность показать вокал и успешно выступить на конкурсе", — приводит слова Крутого пресс-служба конкурса.Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Участие в нем уже подтвердили более 20 стран как ближнего, так и дальнего зарубежья. Конкурс пройдет 20 сентября на "Live Арене". Россию представит Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит Россию в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
https://ria.ru/20250811/shaman-2032796527.html
https://ria.ru/20250804/shaman-2033151576.html
россия
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863393882_35:0:2766:2048_1920x0_80_0_0_20795f47a1c234ab5a68217a3b255e3d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, московская область (подмосковье), игорь крутой, владимир путин, игорь матвиенко
Культура, Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Игорь Крутой, Владимир Путин, Игорь Матвиенко
Крутой оценил песню Shaman для "Интервидения"

Игорь Крутой: с песней Shaman можно успешно представить Россию

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкИгорь Крутой
Игорь Крутой - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Игорь Крутой. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Музыкальный продюсер, композитор и народный артист Игорь Крутой оценил песню "Прямо по сердцу" заслуженного артиста России Ярослава Дронова (Shaman) для международного музыкального конкурса "Интервидение", отметив, что она дает возможность успешно выступить представить страну на конкурсе.
Shaman представит Россию на "Интервидении" песней "Прямо по сердцу".
Съемки клипа Прямо по сердцу певца Shamana - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
Певец SHAMAN: "Мой номер на "Интервидении" будет необычным и всех удивит"
Вчера, 08:00
"Любой конкурс, любой музыкальный проект, если он будет давать звезд, давать хиты — это только в плюс. Песня российского участника Shaman — добротная песня, дает возможность показать вокал и успешно выступить на конкурсе", — приводит слова Крутого пресс-служба конкурса.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Участие в нем уже подтвердили более 20 стран как ближнего, так и дальнего зарубежья. Конкурс пройдет 20 сентября на "Live Арене". Россию представит Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит Россию в составе жюри конкурса.
РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
Певец Shaman - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
Shaman назвал любимую песню из своего репертуара
4 августа, 00:47
 
КультураРоссияМоскваМосковская область (Подмосковье)Игорь КрутойВладимир ПутинИгорь Матвиенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала