"Шахтерская-Глубокая". Как устроена глубочайшая шахта Донбасса

В 1986 году в донецком городе Шахтерск заработала одна из самых глубоких угольных шахт в Европе — "Шахтерская-Глубокая". Добыча угля в ней началась на отметке 1294 метра, а сегодня уровень подземных работ достиг уже полутора километров. На "Шахтерской-Глубокой" добывают антрацит – самый качественный и дорогой уголь в мире.

2025-08-12T06:00:00+03:00

2025-08-12T06:00:00+03:00

2025-08-12T10:59:00+03:00

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

