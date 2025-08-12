https://ria.ru/20250812/shakhta-2034665175.html
"Шахтерская-Глубокая". Как устроена глубочайшая шахта Донбасса
"Шахтерская-Глубокая". Как устроена глубочайшая шахта Донбасса - РИА Новости, 12.08.2025
"Шахтерская-Глубокая". Как устроена глубочайшая шахта Донбасса
В 1986 году в донецком городе Шахтерск заработала одна из самых глубоких угольных шахт в Европе — "Шахтерская-Глубокая". Добыча угля в ней началась на отметке 1294 метра, а сегодня уровень подземных работ достиг уже полутора километров. На "Шахтерской-Глубокой" добывают антрацит – самый качественный и дорогой уголь в мире.
2025-08-12T06:00:00+03:00
2025-08-12T06:00:00+03:00
2025-08-12T10:59:00+03:00
обогнавшие время
донбасс
президентский фонд культурных инициатив
шахтеры
шахтерск (донецкая область)
донецк
промышленность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034661696_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5b15e6811ef0ca98929ccfe278c25afb.png
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
донбасс
шахтерск (донецкая область)
донецк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034661696_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_bfad649a4072b2c463bef518e0b00fdf.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донбасс, президентский фонд культурных инициатив, шахтеры, шахтерск (донецкая область), донецк, промышленность, инфографика, днр
Обогнавшие время, Донбасс, Президентский фонд культурных инициатив, шахтеры, Шахтерск (Донецкая область), Донецк, Промышленность, ДНР
"Шахтерская-Глубокая". Как устроена глубочайшая шахта Донбасса
В 1986 году в донецком городе Шахтерск заработала одна из самых глубоких угольных шахт в Европе — "Шахтерская-Глубокая". Добыча угля в ней началась на отметке 1294 метра, а сегодня уровень подземных работ достиг уже полутора километров. На "Шахтерской-Глубокой" добывают антрацит – самый качественный и дорогой уголь в мире.