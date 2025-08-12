Рейтинг@Mail.ru
"Шахтерская-Глубокая". Как устроена глубочайшая шахта Донбасса
Обогнавшие время
 
06:00 12.08.2025
"Шахтерская-Глубокая". Как устроена глубочайшая шахта Донбасса
В 1986 году в донецком городе Шахтерск заработала одна из самых глубоких угольных шахт в Европе — "Шахтерская-Глубокая". Добыча угля в ней началась на отметке 1294 метра, а сегодня уровень подземных работ достиг уже полутора километров. На "Шахтерской-Глубокой" добывают антрацит – самый качественный и дорогой уголь в мире.
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
"Шахтерская-Глубокая". Как устроена глубочайшая шахта Донбасса

В 1986 году в донецком городе Шахтерск заработала одна из самых глубоких угольных шахт в Европе — "Шахтерская-Глубокая". Добыча угля в ней началась на отметке 1294 метра, а сегодня уровень подземных работ достиг уже полутора километров. На "Шахтерской-Глубокой" добывают антрацит – самый качественный и дорогой уголь в мире.
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
 
