Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" за сутки
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
12:06 12.08.2025 (обновлено: 12:15 12.08.2025)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" за сутки
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" за сутки
ВСУ за сутки потеряли до 175 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило во вторник министерство обороны РФ. РИА Новости, 12.08.2025
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
сумская область
волчанск
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 175 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило во вторник министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике механизированной, егерской, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Варачино, Степное, Юнаковка, Перше Травня и Андреевка Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск, Меловое и Синельниково Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства."ВСУ потеряли свыше 175 военнослужащих, боевую бронированную машину, пять автомобилей, три орудия полевой артиллерии и три склада боеприпасов", - отмечает Минобороны РФ.
россия, вооруженные силы украины, сумская область, волчанск, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Волчанск, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 175 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило во вторник министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике механизированной, егерской, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Варачино, Степное, Юнаковка, Перше Травня и Андреевка Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск, Меловое и Синельниково Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
"ВСУ потеряли свыше 175 военнослужащих, боевую бронированную машину, пять автомобилей, три орудия полевой артиллерии и три склада боеприпасов", - отмечает Минобороны РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
