Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" за сутки
2025-08-12T12:06:00+03:00
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 175 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило во вторник министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике механизированной, егерской, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Варачино, Степное, Юнаковка, Перше Травня и Андреевка Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск, Меловое и Синельниково Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства."ВСУ потеряли свыше 175 военнослужащих, боевую бронированную машину, пять автомобилей, три орудия полевой артиллерии и три склада боеприпасов", - отмечает Минобороны РФ.
