В Севастополе почтили память погибшего экипажа подлодки "Курск" - РИА Новости, 12.08.2025
14:00 12.08.2025
В Севастополе почтили память погибшего экипажа подлодки "Курск"
В Севастополе почтили память погибшего экипажа подлодки "Курск"
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости. Память моряков из Севастополя – членов экипажа погибшего 12 августа 2000 года атомного подводного ракетоносца "Курск" почтили в городе-герое, сообщила крымская митрополия. "На кладбище Коммунаров, на площадке рядом с памятником погибшим подводникам-севастопольцам, состоялся траурный митинг, организованный командованием Черноморского флота и ветеранами-подводниками" , - говорится в Telegram-канале митрополии. Заупокойную литию отслужил клирик храма святителя Луки Крымского при Первой горбольнице протоиерей Павел Бондар. После выступлений к памятнику погибшим севастопольцам – членам экипажа АПЛ "Курск" были возложены цветы, в завершении церемонии прошла рота почетного караула. В Севастополе похоронены 18 членов экипажа погибшей подводной лодки. Двенадцатого августа 2000 года в Баренцевом море погиб атомный подводный ракетный крейсер (АПРК) К-141 "Курск" – одна из самых современных на тот момент субмарин ВМФ России. "Курск" относился к проекту 949А, главным предназначением которого является борьба с крупными надводными кораблями противника, прежде всего – с авианосцами. Заложенный в марте 1990 года, он был спущен на воду в мае 1994 года и вошел в строй 30 декабря 1994 года. Гибель лодки, на борту которой находились 118 человек (111 членов экипажа, пять представителей штаба 7-й дивизии подводных лодок Северного флота РФ и два сотрудника предприятия "Дагдизель"), стала самой масштабной катастрофой в истории отечественного подводного флота.
Мемориал морякам-подводникам, погибшим на атомной подводной лодке "Курск" в Севастополе. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости. Память моряков из Севастополя – членов экипажа погибшего 12 августа 2000 года атомного подводного ракетоносца "Курск" почтили в городе-герое, сообщила крымская митрополия.
"На кладбище Коммунаров, на площадке рядом с памятником погибшим подводникам-севастопольцам, состоялся траурный митинг, организованный командованием Черноморского флота и ветеранами-подводниками" , - говорится в Telegram-канале митрополии.
Заупокойную литию отслужил клирик храма святителя Луки Крымского при Первой горбольнице протоиерей Павел Бондар. После выступлений к памятнику погибшим севастопольцам – членам экипажа АПЛ "Курск" были возложены цветы, в завершении церемонии прошла рота почетного караула.
В Севастополе похоронены 18 членов экипажа погибшей подводной лодки.
Двенадцатого августа 2000 года в Баренцевом море погиб атомный подводный ракетный крейсер (АПРК) К-141 "Курск" – одна из самых современных на тот момент субмарин ВМФ России. "Курск" относился к проекту 949А, главным предназначением которого является борьба с крупными надводными кораблями противника, прежде всего – с авианосцами. Заложенный в марте 1990 года, он был спущен на воду в мае 1994 года и вошел в строй 30 декабря 1994 года.
Гибель лодки, на борту которой находились 118 человек (111 членов экипажа, пять представителей штаба 7-й дивизии подводных лодок Северного флота РФ и два сотрудника предприятия "Дагдизель"), стала самой масштабной катастрофой в истории отечественного подводного флота.
В Курске почтили память погибшего экипажа подлодки "Курск"
