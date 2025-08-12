Рейтинг@Mail.ru
Швейцария ввела санкции против Молдавии и Белоруссии
15:54 12.08.2025 (обновлено: 16:01 12.08.2025)
https://ria.ru/20250812/sanktsii-2034822553.html
Швейцария ввела санкции против Молдавии и Белоруссии
Швейцария ввела санкции против Молдавии и Белоруссии - РИА Новости, 12.08.2025
Швейцария ввела санкции против Молдавии и Белоруссии
Швейцария, присоединившись к санкциям Евросоюза, ввела рестрикции против физических и юридических лиц из Молдавии и Белоруссии, сообщает во вторник... РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T15:54:00+03:00
2025-08-12T16:01:00+03:00
в мире
молдавия
швейцария
белоруссия
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100843/66/1008436629_0:93:2000:1218_1920x0_80_0_0_5f964c7a154a44a0797dca25e757e750.jpg
ЖЕНЕВА, 12 авг - РИА Новости. Швейцария, присоединившись к санкциям Евросоюза, ввела рестрикции против физических и юридических лиц из Молдавии и Белоруссии, сообщает во вторник правительство Швейцарии. "Швейцария также сделала дополнительные включения в (санкционные - ред.) списки, введенные ЕС с 15 июля в отношении Молдавии и 18 июля в отношении Белоруссии", - говорится на портале швейцарского правительства. Меры против семи физических и трех юридических лиц из Молдавии включают заморозку активов и запрет на предоставление экономических ресурсов. Аналогичные меры были введены против восьми белорусских компаний ВПК, сказано в коммюнике.
молдавия
швейцария
белоруссия
в мире, молдавия, швейцария, белоруссия, евросоюз
В мире, Молдавия, Швейцария, Белоруссия, Евросоюз
Швейцария ввела санкции против Молдавии и Белоруссии

Швейцария присоединилась в санкциям ЕС против Молдавии и Белоруссии

© Fotolia / swisshippoФлаг Швейцарии в Оберхофене
Флаг Швейцарии в Оберхофене - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© Fotolia / swisshippo
Флаг Швейцарии в Оберхофене. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 12 авг - РИА Новости. Швейцария, присоединившись к санкциям Евросоюза, ввела рестрикции против физических и юридических лиц из Молдавии и Белоруссии, сообщает во вторник правительство Швейцарии.
"Швейцария также сделала дополнительные включения в (санкционные - ред.) списки, введенные ЕС с 15 июля в отношении Молдавии и 18 июля в отношении Белоруссии", - говорится на портале швейцарского правительства.
Меры против семи физических и трех юридических лиц из Молдавии включают заморозку активов и запрет на предоставление экономических ресурсов. Аналогичные меры были введены против восьми белорусских компаний ВПК, сказано в коммюнике.
В миреМолдавияШвейцарияБелоруссияЕвросоюз
 
 
