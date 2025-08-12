https://ria.ru/20250812/sanktsii-2034822553.html

Швейцария ввела санкции против Молдавии и Белоруссии

2025-08-12T15:54:00+03:00

в мире

ЖЕНЕВА, 12 авг - РИА Новости. Швейцария, присоединившись к санкциям Евросоюза, ввела рестрикции против физических и юридических лиц из Молдавии и Белоруссии, сообщает во вторник правительство Швейцарии. "Швейцария также сделала дополнительные включения в (санкционные - ред.) списки, введенные ЕС с 15 июля в отношении Молдавии и 18 июля в отношении Белоруссии", - говорится на портале швейцарского правительства. Меры против семи физических и трех юридических лиц из Молдавии включают заморозку активов и запрет на предоставление экономических ресурсов. Аналогичные меры были введены против восьми белорусских компаний ВПК, сказано в коммюнике.

