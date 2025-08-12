Евросоюз заявил, что продолжит вводить антироссийские санкции
ЕС на фоне саммита РФ и США заявил о продолжении санкционной политики
БРЮССЕЛЬ, 12 авг - РИА Новости. Лидеры стран Евросоюза на фоне предстоящих переговоров президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа по Украине заявили, что ЕС продолжит сохранять и вводить новые санкции против РФ.
Заявление лидеров ЕС по Украине распространила во вторник пресс-служба Еврокомиссии.
"Евросоюз в координации с США и другими партнерами-единомышленниками продолжит оказывать политическую, финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине… ЕС также продолжит поддерживать и вводить ограничительные меры против России", - указывается в документе.
Кремль и Белый дом ранее объявили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Точное место встречи в штате пока не обозначали ни в Москве, ни в Вашингтоне.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.