https://ria.ru/20250812/samolet-amfibija-2034716664.html

В Кузбассе легкомоторный самолет-амфибия совершил жесткую посадку

В Кузбассе легкомоторный самолет-амфибия совершил жесткую посадку - РИА Новости, 12.08.2025

В Кузбассе легкомоторный самолет-амфибия совершил жесткую посадку

Легкомоторный самолет-амфибия совершил жесткую посадку в акваторию реки Томь в Кузбассе, ведется проверка, сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура. РИА Новости, 12.08.2025

2025-08-12T08:19:00+03:00

2025-08-12T08:19:00+03:00

2025-08-12T09:26:00+03:00

происшествия

кемеровский район

кемеровская область

западно-сибирская транспортная прокуратура

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811937097_0:355:3010:2048_1920x0_80_0_0_49748d4743d78456f9c3cd6289612c75.jpg

КЕМЕРОВО, 12 авг – РИА Новости. Легкомоторный самолет-амфибия совершил жесткую посадку в акваторию реки Томь в Кузбассе, ведется проверка, сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура. "По предварительным данным, 09.08.2025 при выполнении частного полета легкомоторное воздушное судно - самолет-амфибия "Борей" совершило жесткую посадку в акваторию реки Томь вблизи населенного пункта Мозжуха в Кемеровском районе Кемеровской области. Обстоятельства и причины авиационного события устанавливаются. Кемеровской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов", – сообщили в прокуратуре.Как в свою очередь уточнили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте (МСУТ) СК России, на борту самолета пассажиров не было, пострадавших среди граждан нет."Следователем Кемеровского следственного отдела на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", – говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250727/slovakija-2031787155.html

кемеровский район

кемеровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, кемеровский район, кемеровская область, западно-сибирская транспортная прокуратура