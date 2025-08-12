Рейтинг@Mail.ru
В Кузбассе легкомоторный самолет-амфибия совершил жесткую посадку
08:19 12.08.2025 (обновлено: 09:26 12.08.2025)
В Кузбассе легкомоторный самолет-амфибия совершил жесткую посадку
Легкомоторный самолет-амфибия совершил жесткую посадку в акваторию реки Томь в Кузбассе, ведется проверка, сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура. РИА Новости, 12.08.2025
КЕМЕРОВО, 12 авг – РИА Новости. Легкомоторный самолет-амфибия совершил жесткую посадку в акваторию реки Томь в Кузбассе, ведется проверка, сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура. "По предварительным данным, 09.08.2025 при выполнении частного полета легкомоторное воздушное судно - самолет-амфибия "Борей" совершило жесткую посадку в акваторию реки Томь вблизи населенного пункта Мозжуха в Кемеровском районе Кемеровской области. Обстоятельства и причины авиационного события устанавливаются. Кемеровской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов", – сообщили в прокуратуре.Как в свою очередь уточнили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте (МСУТ) СК России, на борту самолета пассажиров не было, пострадавших среди граждан нет."Следователем Кемеровского следственного отдела на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", – говорится в сообщении.
Нашивка сотрудника МЧС России
Нашивка сотрудника МЧС России. Архивное фото
В Словакии разбился легкомоторный самолет
27 июля, 15:44
В Словакии разбился легкомоторный самолет
27 июля, 15:44
 
