Рейс из Коми в Уфу не может вылететь по техническим причинам

Рейс из Коми в Уфу не может вылететь по техническим причинам - РИА Новости, 12.08.2025

Рейс из Коми в Уфу не может вылететь по техническим причинам

Авиарейс из Усинска республики Коми не может вылететь в башкирскую Уфу по техническим причинам, пассажиры ждут резервный борт, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 12.08.2025

2025-08-12T16:52:00+03:00

2025-08-12T16:52:00+03:00

2025-08-12T16:52:00+03:00

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 авг - РИА Новости. Авиарейс из Усинска республики Коми не может вылететь в башкирскую Уфу по техническим причинам, пассажиры ждут резервный борт, сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры. "В аэропорту Усинска по техническим причинам задержан самолет до Уфы, 46 пассажиров ожидают резервный борт", - говорится в сообщении. Печорская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров и предоставление им необходимых услуг. Согласно онлайн-табло, рейс должен был вылететь в 11.00.

