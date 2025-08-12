Рейтинг@Mail.ru
Рейс из Коми в Уфу не может вылететь по техническим причинам
16:52 12.08.2025
Рейс из Коми в Уфу не может вылететь по техническим причинам
усинск
уфа
республика коми
северо-западная транспортная прокуратура
происшествия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 авг - РИА Новости. Авиарейс из Усинска республики Коми не может вылететь в башкирскую Уфу по техническим причинам, пассажиры ждут резервный борт, сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры. "В аэропорту Усинска по техническим причинам задержан самолет до Уфы, 46 пассажиров ожидают резервный борт", - говорится в сообщении. Печорская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров и предоставление им необходимых услуг. Согласно онлайн-табло, рейс должен был вылететь в 11.00.
усинск
уфа
республика коми
усинск, уфа, республика коми, северо-западная транспортная прокуратура, происшествия
Усинск, Уфа, Республика Коми, Северо-Западная транспортная прокуратура, Происшествия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 авг - РИА Новости. Авиарейс из Усинска республики Коми не может вылететь в башкирскую Уфу по техническим причинам, пассажиры ждут резервный борт, сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.
"В аэропорту Усинска по техническим причинам задержан самолет до Уфы, 46 пассажиров ожидают резервный борт", - говорится в сообщении.
Печорская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров и предоставление им необходимых услуг.
Согласно онлайн-табло, рейс должен был вылететь в 11.00.
УсинскУфаРеспублика КомиСеверо-Западная транспортная прокуратураПроисшествия
 
 
