В РКЦ рассказали о реакции жителей Аляски на новость о саммите России и США
В РКЦ рассказали о реакции жителей Аляски на новость о саммите России и США - РИА Новости, 13.08.2025
В РКЦ рассказали о реакции жителей Аляски на новость о саммите России и США
Русская диаспора на Аляске очень позитивно восприняла сообщение о проведении встречи президентов России и США в штате, заявила РИА Новости директор Русского... РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-12T22:37:00+03:00
2025-08-12T22:37:00+03:00
2025-08-13T08:21:00+03:00
ВАШИНГТОН, 12 авг - РИА Новости. Русская диаспора на Аляске очень позитивно восприняла сообщение о проведении встречи президентов России и США в штате, заявила РИА Новости директор Русского культурного центра Анна Верная."Люди все очень позитивно восприняли это важное сообщение. Никто не предполагал, что встреча будет на Аляске. Это был приятный сюрприз", - сказала она.Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в городе Анкоридж.
