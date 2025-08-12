https://ria.ru/20250812/sammit-2034900473.html

В РКЦ рассказали о реакции жителей Аляски на новость о саммите России и США

В РКЦ рассказали о реакции жителей Аляски на новость о саммите России и США - РИА Новости, 13.08.2025

В РКЦ рассказали о реакции жителей Аляски на новость о саммите России и США

Русская диаспора на Аляске очень позитивно восприняла сообщение о проведении встречи президентов России и США в штате, заявила РИА Новости директор Русского... РИА Новости, 13.08.2025

2025-08-12T22:37:00+03:00

2025-08-12T22:37:00+03:00

2025-08-13T08:21:00+03:00

россия

аляска

встреча путина и трампа на аляске

сша

в мире

владимир путин

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0c/2034768245_0:372:2979:2048_1920x0_80_0_0_a9775bc1a432b24eccd251845f8e8794.jpg

ВАШИНГТОН, 12 авг - РИА Новости. Русская диаспора на Аляске очень позитивно восприняла сообщение о проведении встречи президентов России и США в штате, заявила РИА Новости директор Русского культурного центра Анна Верная."Люди все очень позитивно восприняли это важное сообщение. Никто не предполагал, что встреча будет на Аляске. Это был приятный сюрприз", - сказала она.Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в городе Анкоридж.

https://ria.ru/20250811/alyaska-2034478917.html

россия

аляска

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, аляска, встреча путина и трампа на аляске, сша, в мире, владимир путин, дональд трамп