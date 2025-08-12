Рейтинг@Mail.ru
В РКЦ рассказали о реакции жителей Аляски на новость о саммите России и США
22:37 12.08.2025 (обновлено: 08:21 13.08.2025)
В РКЦ рассказали о реакции жителей Аляски на новость о саммите России и США
россия
аляска
встреча путина и трампа на аляске
сша
в мире
владимир путин
дональд трамп
ВАШИНГТОН, 12 авг - РИА Новости. Русская диаспора на Аляске очень позитивно восприняла сообщение о проведении встречи президентов России и США в штате, заявила РИА Новости директор Русского культурного центра Анна Верная."Люди все очень позитивно восприняли это важное сообщение. Никто не предполагал, что встреча будет на Аляске. Это был приятный сюрприз", - сказала она.Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в городе Анкоридж.
россия, аляска, встреча путина и трампа на аляске, сша, в мире, владимир путин, дональд трамп
Россия, Аляска, Встреча Путина и Трампа на Аляске, США, В мире, Владимир Путин, Дональд Трамп
В РКЦ рассказали о реакции жителей Аляски на новость о саммите России и США

ВАШИНГТОН, 12 авг - РИА Новости. Русская диаспора на Аляске очень позитивно восприняла сообщение о проведении встречи президентов России и США в штате, заявила РИА Новости директор Русского культурного центра Анна Верная.
"Люди все очень позитивно восприняли это важное сообщение. Никто не предполагал, что встреча будет на Аляске. Это был приятный сюрприз", - сказала она.
Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в городе Анкоридж.
Внешнеполитический вызов Аляски
11 августа, 08:00
 
Россия Аляска Встреча Путина и Трампа на Аляске США В мире Владимир Путин Дональд Трамп
 
 
