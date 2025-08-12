https://ria.ru/20250812/sammit-2034891065.html

В Белом доме назвали честью для Трампа принять Путина на американской земле

В Белом доме назвали честью для Трампа принять Путина на американской земле

ВАШИНГТОН, 12 авг – РИА Новости. Для президента США Дональда Трампа честь принять своего российского коллегу Владимира Путина на американской земле, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Для президента это большая честь, и он с нетерпением ждет возможности принять президента Путина на американской земле", – сказала Левитт в ходе брифинга для журналистов. Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник Левитт заявила, что саммит пройдет в городе Анкоридж.

