В Белом доме назвали честью для Трампа принять Путина на американской земле
20:44 12.08.2025
https://ria.ru/20250812/sammit-2034891065.html
В Белом доме назвали честью для Трампа принять Путина на американской земле
в мире
сша
россия
аляска
владимир путин
дональд трамп
встреча путина и трампа на аляске
ВАШИНГТОН, 12 авг – РИА Новости. Для президента США Дональда Трампа честь принять своего российского коллегу Владимира Путина на американской земле, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Для президента это большая честь, и он с нетерпением ждет возможности принять президента Путина на американской земле", – сказала Левитт в ходе брифинга для журналистов. Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник Левитт заявила, что саммит пройдет в городе Анкоридж.
в мире, сша, россия, аляска, владимир путин, дональд трамп, встреча путина и трампа на аляске
В мире, США, Россия, Аляска, Владимир Путин, Дональд Трамп, Встреча Путина и Трампа на Аляске
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 авг – РИА Новости. Для президента США Дональда Трампа честь принять своего российского коллегу Владимира Путина на американской земле, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Для президента это большая честь, и он с нетерпением ждет возможности принять президента Путина на американской земле", – сказала Левитт в ходе брифинга для журналистов.
Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник Левитт заявила, что саммит пройдет в городе Анкоридж.
Саммит Путина и Трампа пройдет в Анкоридже, сообщил Белый дом
В мире, США, Россия, Аляска, Владимир Путин, Дональд Трамп, Встреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
