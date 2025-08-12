https://ria.ru/20250812/sammit-2034887234.html
Белый дом назвал место встречи Путина и Трампа
Белый дом назвал место встречи Путина и Трампа
Саммит президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет в пятницу в Анкоридже на Аляске, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. РИА Новости, 13.08.2025
ВАШИНГТОН, 12 авг – РИА Новости. Саммит президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет в пятницу в Анкоридже на Аляске, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт."В пятницу утром президент Трамп отправится через всю страну в Анкоридж на Аляске для двусторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным", – сказала Левитт в ходе брифинга для журналистов.
