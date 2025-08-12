Рейтинг@Mail.ru
Рютте примет участие в виртуальных встречах по Украине - РИА Новости, 12.08.2025
18:56 12.08.2025
Рютте примет участие в виртуальных встречах по Украине
Рютте примет участие в виртуальных встречах по Украине
Генсек НАТО Марк Рютте примет в среду участие в виртуальных встречах по Украине, с инициативой которых ранее выступил канцлер Германии Фридрих Мерц, говорится в РИА Новости, 12.08.2025
в мире
германия
украина
европа
фридрих мерц
дональд трамп
марк рютте
нато
БРЮССЕЛЬ, 12 авг – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте примет в среду участие в виртуальных встречах по Украине, с инициативой которых ранее выступил канцлер Германии Фридрих Мерц, говорится в заявлении альянса. "В среду 13 августа генсек НАТО Марк Рютте примет участие в виртуальных встречах лидеров Европы, США и Украины, организованных канцлером Германии Фридрихом Мерцем для обсуждения ситуации на Украине", - указывается в сообщении. В понедельник официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус заявил, что канцлер Германии Фридрих Мерц в преддверии встречи президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа организует 13 августа дистанционные переговоры с участием Трампа, генсека НАТО, а также представителей руководства Украины, основных европейских стран, Евросовета и Еврокомиссии. При этом представители стран Европы проведут отдельный разговор с Владимиром Зеленским до того, как с ним побеседуют президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс.
германия
украина
европа
в мире, германия, украина, европа, фридрих мерц, дональд трамп, марк рютте, нато, евросовет, еврокомиссия
В мире, Германия, Украина, Европа, Фридрих Мерц, Дональд Трамп, Марк Рютте, НАТО, Евросовет, Еврокомиссия
Рютте примет участие в виртуальных встречах по Украине

© AP Photo / Markus SchreiberГенеральный секретарь НАТО Марк Рютте
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 12 авг – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте примет в среду участие в виртуальных встречах по Украине, с инициативой которых ранее выступил канцлер Германии Фридрих Мерц, говорится в заявлении альянса.
"В среду 13 августа генсек НАТО Марк Рютте примет участие в виртуальных встречах лидеров Европы, США и Украины, организованных канцлером Германии Фридрихом Мерцем для обсуждения ситуации на Украине", - указывается в сообщении.
В понедельник официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус заявил, что канцлер Германии Фридрих Мерц в преддверии встречи президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа организует 13 августа дистанционные переговоры с участием Трампа, генсека НАТО, а также представителей руководства Украины, основных европейских стран, Евросовета и Еврокомиссии. При этом представители стран Европы проведут отдельный разговор с Владимиром Зеленским до того, как с ним побеседуют президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
Захарова резко ответила Рютте на заявление о новых российских регионах
Вчера, 17:51
 
