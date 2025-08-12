https://ria.ru/20250812/ryutte-2034877702.html
Рютте примет участие в виртуальных встречах по Украине
Генсек НАТО Марк Рютте примет в среду участие в виртуальных встречах по Украине, с инициативой которых ранее выступил канцлер Германии Фридрих Мерц, говорится в РИА Новости, 12.08.2025
БРЮССЕЛЬ, 12 авг – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте примет в среду участие в виртуальных встречах по Украине, с инициативой которых ранее выступил канцлер Германии Фридрих Мерц, говорится в заявлении альянса. "В среду 13 августа генсек НАТО Марк Рютте примет участие в виртуальных встречах лидеров Европы, США и Украины, организованных канцлером Германии Фридрихом Мерцем для обсуждения ситуации на Украине", - указывается в сообщении. В понедельник официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус заявил, что канцлер Германии Фридрих Мерц в преддверии встречи президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа организует 13 августа дистанционные переговоры с участием Трампа, генсека НАТО, а также представителей руководства Украины, основных европейских стран, Евросовета и Еврокомиссии. При этом представители стран Европы проведут отдельный разговор с Владимиром Зеленским до того, как с ним побеседуют президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс.
