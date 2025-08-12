https://ria.ru/20250812/ryutte-2034877702.html

Рютте примет участие в виртуальных встречах по Украине

Рютте примет участие в виртуальных встречах по Украине - РИА Новости, 12.08.2025

Рютте примет участие в виртуальных встречах по Украине

Генсек НАТО Марк Рютте примет в среду участие в виртуальных встречах по Украине, с инициативой которых ранее выступил канцлер Германии Фридрих Мерц, говорится в РИА Новости, 12.08.2025

2025-08-12T18:56:00+03:00

2025-08-12T18:56:00+03:00

2025-08-12T18:56:00+03:00

в мире

германия

украина

европа

фридрих мерц

дональд трамп

марк рютте

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029944012_0:170:3072:1898_1920x0_80_0_0_5143c25a5ea678b2cde202f990f0f8bc.jpg

БРЮССЕЛЬ, 12 авг – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте примет в среду участие в виртуальных встречах по Украине, с инициативой которых ранее выступил канцлер Германии Фридрих Мерц, говорится в заявлении альянса. "В среду 13 августа генсек НАТО Марк Рютте примет участие в виртуальных встречах лидеров Европы, США и Украины, организованных канцлером Германии Фридрихом Мерцем для обсуждения ситуации на Украине", - указывается в сообщении. В понедельник официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус заявил, что канцлер Германии Фридрих Мерц в преддверии встречи президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа организует 13 августа дистанционные переговоры с участием Трампа, генсека НАТО, а также представителей руководства Украины, основных европейских стран, Евросовета и Еврокомиссии. При этом представители стран Европы проведут отдельный разговор с Владимиром Зеленским до того, как с ним побеседуют президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс.

https://ria.ru/20250811/zakharova-2034647511.html

германия

украина

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, германия, украина, европа, фридрих мерц, дональд трамп, марк рютте, нато, евросовет, еврокомиссия