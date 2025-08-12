https://ria.ru/20250812/ryba-2034783906.html

Более 475 тонн товарной рыбы произвели в Московской области

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Рыбоводческие хозяйства Московской области произвели более 475 тонн товарной рыбы за шесть месяцев 2025 года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона. Основной объем – 369 тонн – выращен в прудовых хозяйствах, еще 106 тонн получено с использованием современных индустриальных методов в установках замкнутого водоснабжения. В регионе выращивают разнообразные виды рыб, включая карпа, форель, осетра, белого амура и клариевого сома, что позволяет обеспечивать потребителей местной продукцией. В ведомстве отметили, что развитие аквакультуры остается важным направлением агропромышленного комплекса Подмосковья. Поддержка рыбоводческих хозяйств позволяет стабильно наращивать объемы и разнообразить ассортимент рыбной продукции.

