Рябков поделился ожиданиями от встречи Путина и Трампа
Рябков поделился ожиданиями от встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 12.08.2025
Рябков поделился ожиданиями от встречи Путина и Трампа
В Москве надеются, что предстоящий саммит президентов России и США придаст импульс нормализации двусторонних отношений, заявил замглавы МИД Сергей Рябков в... РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T00:51:00+03:00
2025-08-12T00:51:00+03:00
2025-08-12T10:21:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155600/03/1556000323_0:367:2986:2047_1920x0_80_0_0_cab4ce7309151a5a239f5173156d77c9.jpg
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. В Москве надеются, что предстоящий саммит президентов России и США придаст импульс нормализации двусторонних отношений, заявил замглавы МИД Сергей Рябков в беседе с газетой "Известия"."Надеемся, что предстоящая встреча на высшем уровне придаст импульс нормализации двусторонних отношений, который позволит сдвинуть с места решение и таких вопросов (восстановление авиасообщения. — Прим. ред.). Хотя понятно, что в фокусе внимания лидеров будут совсем другие темы", — сказал он.По вопросу возврата конфискованной властями США российской дипсобственности прогресса пока нет, добавил Рябков. Саммит России и СШАВ минувшую субботу Кремль и Белый дом объявили о подготовке к встрече Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске 15 августа. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, стороны сконцентрируются на обсуждении вариантов долгосрочного урегулирования на Украине.Сам Трамп в преддверии переговоров сообщил, что попросит Путина завершить конфликт. Он также выразил недовольство Владимиром Зеленским и заявил о планах организовать его встречу с российским лидером.
Рябков поделился ожиданиями от встречи Путина и Трампа
Рябков выразил надежду на нормализацию отношений после встречи Путина и Трампа