Рябков поделился ожиданиями от встречи Путина и Трампа
00:51 12.08.2025 (обновлено: 10:21 12.08.2025)
Рябков поделился ожиданиями от встречи Путина и Трампа
в мире
сша
россия
владимир путин
дональд трамп
сергей рябков
главное разведывательное управление рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. В Москве надеются, что предстоящий саммит президентов России и США придаст импульс нормализации двусторонних отношений, заявил замглавы МИД Сергей Рябков в беседе с газетой "Известия"."Надеемся, что предстоящая встреча на высшем уровне придаст импульс нормализации двусторонних отношений, который позволит сдвинуть с места решение и таких вопросов (восстановление авиасообщения. — Прим. ред.). Хотя понятно, что в фокусе внимания лидеров будут совсем другие темы", — сказал он.По вопросу возврата конфискованной властями США российской дипсобственности прогресса пока нет, добавил Рябков. Саммит России и СШАВ минувшую субботу Кремль и Белый дом объявили о подготовке к встрече Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске 15 августа. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, стороны сконцентрируются на обсуждении вариантов долгосрочного урегулирования на Украине.Сам Трамп в преддверии переговоров сообщил, что попросит Путина завершить конфликт. Он также выразил недовольство Владимиром Зеленским и заявил о планах организовать его встречу с российским лидером.
в мире, сша, россия, владимир путин, дональд трамп, сергей рябков, главное разведывательное управление рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), встреча путина и трампа на аляске
В мире, США, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп, Сергей Рябков, Главное разведывательное управление РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Встреча Путина и Трампа на Аляске
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. В Москве надеются, что предстоящий саммит президентов России и США придаст импульс нормализации двусторонних отношений, заявил замглавы МИД Сергей Рябков в беседе с газетой "Известия".
"Надеемся, что предстоящая встреча на высшем уровне придаст импульс нормализации двусторонних отношений, который позволит сдвинуть с места решение и таких вопросов (восстановление авиасообщения. — Прим. ред.). Хотя понятно, что в фокусе внимания лидеров будут совсем другие темы", — сказал он.
По вопросу возврата конфискованной властями США российской дипсобственности прогресса пока нет, добавил Рябков.

Саммит России и США

В минувшую субботу Кремль и Белый дом объявили о подготовке к встрече Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске 15 августа.
По словам помощника президента России Юрия Ушакова, стороны сконцентрируются на обсуждении вариантов долгосрочного урегулирования на Украине.
Сам Трамп в преддверии переговоров сообщил, что попросит Путина завершить конфликт. Он также выразил недовольство Владимиром Зеленским и заявил о планах организовать его встречу с российским лидером.
