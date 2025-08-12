https://ria.ru/20250812/ryabkov-2034694407.html

Рябков поделился ожиданиями от встречи Путина и Трампа

Рябков поделился ожиданиями от встречи Путина и Трампа

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. В Москве надеются, что предстоящий саммит президентов России и США придаст импульс нормализации двусторонних отношений, заявил замглавы МИД Сергей Рябков в беседе с газетой "Известия"."Надеемся, что предстоящая встреча на высшем уровне придаст импульс нормализации двусторонних отношений, который позволит сдвинуть с места решение и таких вопросов (восстановление авиасообщения. — Прим. ред.). Хотя понятно, что в фокусе внимания лидеров будут совсем другие темы", — сказал он.По вопросу возврата конфискованной властями США российской дипсобственности прогресса пока нет, добавил Рябков. Саммит России и СШАВ минувшую субботу Кремль и Белый дом объявили о подготовке к встрече Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске 15 августа. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, стороны сконцентрируются на обсуждении вариантов долгосрочного урегулирования на Украине.Сам Трамп в преддверии переговоров сообщил, что попросит Путина завершить конфликт. Он также выразил недовольство Владимиром Зеленским и заявил о планах организовать его встречу с российским лидером.

