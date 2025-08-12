https://ria.ru/20250812/rozysk-2034701720.html
Россия объявила писателя Быкова* в международный розыск
Россия объявила писателя Быкова* в международный розыск - РИА Новости, 12.08.2025
Россия объявила писателя Быкова* в международный розыск
Писатель Дмитрий Быков*, заочно арестованный в России по статьям о распространении фейков об армии и уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента,... РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T03:48:00+03:00
2025-08-12T03:48:00+03:00
2025-08-12T09:37:00+03:00
происшествия
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155276/87/1552768773_0:1:3072:1729_1920x0_80_0_0_4173d668eb6ab307a5f5b063b31f502d.jpg
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Писатель Дмитрий Быков*, заочно арестованный в России по статьям о распространении фейков об армии и уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, объявлен в международный розыск, указано в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Двадцать восьмого июля 2025 года объявлен в международный розыск", — сказано в материалах. Черемушкинский суд Москвы на прошлой неделе заочно арестовал Быкова* на два месяца с момента экстрадиции либо задержания на территории Российской Федерации. Быков* был включен в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, в июле 2022 года.* Признан в России иноагентом.
https://ria.ru/20250811/avtomobil-2034653016.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155276/87/1552768773_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_5273b4e71f7bb26aa3378c74378486d8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
Россия объявила писателя Быкова* в международный розыск
Россия объявила заочно арестованного Дмитрия Быкова в международный розыск
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Писатель Дмитрий Быков*, заочно арестованный в России по статьям о распространении фейков об армии и уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, объявлен в международный розыск, указано в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Двадцать восьмого июля 2025 года объявлен в международный розыск", — сказано в материалах.
Черемушкинский суд Москвы
на прошлой неделе заочно арестовал Быкова* на два месяца с момента экстрадиции либо задержания на территории Российской Федерации
.
Быков* был включен в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, в июле 2022 года.
* Признан в России иноагентом.