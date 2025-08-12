https://ria.ru/20250812/rozysk-2034701720.html

Россия объявила писателя Быкова* в международный розыск

Россия объявила писателя Быкова* в международный розыск

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Писатель Дмитрий Быков*, заочно арестованный в России по статьям о распространении фейков об армии и уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, объявлен в международный розыск, указано в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Двадцать восьмого июля 2025 года объявлен в международный розыск", — сказано в материалах. Черемушкинский суд Москвы на прошлой неделе заочно арестовал Быкова* на два месяца с момента экстрадиции либо задержания на территории Российской Федерации. Быков* был включен в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, в июле 2022 года.* Признан в России иноагентом.

