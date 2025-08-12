Рейтинг@Mail.ru
Россия объявила писателя Быкова* в международный розыск
03:48 12.08.2025 (обновлено: 09:37 12.08.2025)
Россия объявила писателя Быкова* в международный розыск
Происшествия, Москва, Россия
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Писатель Дмитрий Быков*, заочно арестованный в России по статьям о распространении фейков об армии и уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, объявлен в международный розыск, указано в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Двадцать восьмого июля 2025 года объявлен в международный розыск", — сказано в материалах.
Черемушкинский суд Москвы на прошлой неделе заочно арестовал Быкова* на два месяца с момента экстрадиции либо задержания на территории Российской Федерации.
Быков* был включен в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, в июле 2022 года.
* Признан в России иноагентом.
