В Адыгее загорелся многоквартирный дом

В Адыгее загорелся многоквартирный дом - РИА Новости, 12.08.2025

В Адыгее загорелся многоквартирный дом

2025-08-12T22:04:00+03:00

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Пожар произошел в многоквартирном доме в городе Майкопе в республике Адыгея, горит мансардное помещение, площадь возгорания составляет 950 "квадратов", сообщили в пресс-службе МЧС России. "В Майкопе огнеборцы МЧС России ликвидируют пожар в многоквартирном доме... По прибытии установлено, что происходит открытое горение мансардного помещения с переходом огня на кровлю", - говорится в сообщении. Отмечается, что на данный момент информация о пострадавших не поступала, из дома эвакуировано 25 жильцов. В пресс-службе добавили, что предварительная площадь пожара - 950 квадратных метров. Подчеркивается, что тушение осложняется конструктивными особенностями здания с деревянными перекрытиями. Создано три боевых участка. Группировка сил и средств увеличена. Работы по тушению продолжают 78 человек и 30 единиц техники.

