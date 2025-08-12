https://ria.ru/20250812/rossiya-2034896427.html

Правительство одобрило проект о сроках подачи таможенной декларации

Правительство одобрило проект о сроках подачи таможенной декларации - РИА Новости, 12.08.2025

Правительство одобрило проект о сроках подачи таможенной декларации

Правительство РФ одобрило законопроект, подготовленный Минфином, о продлении с 6 до 10 лет срока подачи таможенной декларации на последний компонент... РИА Новости, 12.08.2025

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Правительство РФ одобрило законопроект, подготовленный Минфином, о продлении с 6 до 10 лет срока подачи таможенной декларации на последний компонент многокомпонентного технологического оборудования при его ввозе в РФ, сообщает Минфин. "Минфин России предложил продлить до 10 лет срок подачи таможенной декларации на последний компонент многокомпонентного технологического оборудования при ввозе таких товаров в Россию. Законопроект одобрен на заседании правительства РФ", - говорится в материалах на сайте министерства. Предложенные изменения подготовлены по запросу бизнеса. Сроки строительства крупных промышленных объектов в РФ на практике часто превышают установленный предельный шестилетний срок подачи декларации на отдельные части многокомпонентного оборудования, ввозимого в Россию, поясняется в материалах. "Поэтому предлагается продлить с 6 до 10 лет предельный срок подачи декларации в отношении последнего компонента товара для возможности ввоза компонентов оборудования в рамках нескольких внешнеэкономических сделок", - отмечает Минфин. Законопроект направлен на поддержку реализации крупных инвестиционных проектов, в первую очередь в сфере топливно-энергетического комплекса. Поправки позволят бизнесу оптимизировать логистику поставок необходимого оборудования, добавили в министерстве.

россия

2025

Новости

