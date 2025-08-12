https://ria.ru/20250812/rossiya-2034892255.html
Мишутин: один миллиард рублей направят Камчатскому краю на закупку мазута
Мишутин: один миллиард рублей направят Камчатскому краю на закупку мазута
Мишутин: один миллиард рублей направят Камчатскому краю на закупку мазута
Правительство РФ направит 2,5 миллиарда рублей Мурманской области и 1 миллиард рублей Камчатскому краю на закупку мазута для надежной работы котельных и ТЭЦ
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Правительство РФ направит 2,5 миллиарда рублей Мурманской области и 1 миллиард рублей Камчатскому краю на закупку мазута для надежной работы котельных и ТЭЦ, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Рассмотрим вопросы о выделении 2,5 миллиарда рублей Мурманской области и 1 миллиарда рублей Камчатскому краю для помощи в закупке мазута, чтобы котельные и ТЭЦ там были надежно обеспечены топливом, бесперебойно снабжали и дома, и школы, и поликлиники", - сообщил Мишустин на заседании правительства РФ.
