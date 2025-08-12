https://ria.ru/20250812/rossiya-2034892255.html

Мишутин: один миллиард рублей направят Камчатскому краю на закупку мазута

Мишутин: один миллиард рублей направят Камчатскому краю на закупку мазута - РИА Новости, 12.08.2025

Мишутин: один миллиард рублей направят Камчатскому краю на закупку мазута

Правительство РФ направит 2,5 миллиарда рублей Мурманской области и 1 миллиард рублей Камчатскому краю на закупку мазута для надежной работы котельных и ТЭЦ,... РИА Новости, 12.08.2025

2025-08-12T20:55:00+03:00

2025-08-12T20:55:00+03:00

2025-08-12T20:55:00+03:00

экономика

россия

мурманская область

камчатский край

михаил мишустин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/18/2025103687_0:0:3145:1770_1920x0_80_0_0_0d3d1abc66dbabd44e1c88ab022c9fec.jpg

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Правительство РФ направит 2,5 миллиарда рублей Мурманской области и 1 миллиард рублей Камчатскому краю на закупку мазута для надежной работы котельных и ТЭЦ, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Рассмотрим вопросы о выделении 2,5 миллиарда рублей Мурманской области и 1 миллиарда рублей Камчатскому краю для помощи в закупке мазута, чтобы котельные и ТЭЦ там были надежно обеспечены топливом, бесперебойно снабжали и дома, и школы, и поликлиники", - сообщил Мишустин на заседании правительства РФ.

https://ria.ru/20250812/rossiya-2034891602.html

россия

мурманская область

камчатский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, мурманская область, камчатский край, михаил мишустин