Мишустин рассказал о софинансировании программы долгосрочных сбережений 12.08.2025
20:49 12.08.2025
Мишустин рассказал о софинансировании программы долгосрочных сбережений
Мишустин рассказал о софинансировании программы долгосрочных сбережений
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Правительство России выделит около 52 миллиардов рублей в рамках софинансирования программы долгосрочных сбережений граждан, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Эта программа начала действовать в России с 2024 года. "С 2025 (года) правительство предусмотрело возможность софинансирования со стороны государства до 36 тысяч рублей в год. Сегодня мы выделим на эти цели около 52 миллиардов рублей", - сообщил Мишустин на заседании кабмина во вторник. По его словам, первые результаты показывают высокий интерес к этому инструменту, многие переводят в программу и пенсионные накопления. "Рассчитываем, что благодаря такому партнерству граждане смогут и приумножить свой капитал, и получить дополнительный доход. Ну и будет реализовано, соответственно, больше крупных проектов в экономике", - добавил премьер. Средства на софинансирование государством программы долгосрочных сбережений поступят россиянам до конца августа, сообщили в Минфине РФ. "Средства на софинансирование долгосрочных сбережений выделены. Проект распоряжения о выделении средств одобрен на заседании правительства РФ. На софинансирование долгосрочных сбережений по взносам, внесенным в программу долгосрочных сбережений в 2024 году, предусмотрено 51,8 млрд рублей. Средства будут отражены на счетах граждан до конца августа", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
Мишустин рассказал о софинансировании программы долгосрочных сбережений

Правительство выделит 52 миллиарда рублей на программу долгосрочных сбережений

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Михаил Мишустин. Архивное фото
