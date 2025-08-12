https://ria.ru/20250812/rossiya-2034891602.html

Мишустин рассказал о софинансировании программы долгосрочных сбережений

Мишустин рассказал о софинансировании программы долгосрочных сбережений - РИА Новости, 12.08.2025

Мишустин рассказал о софинансировании программы долгосрочных сбережений

Правительство России выделит около 52 миллиардов рублей в рамках софинансирования программы долгосрочных сбережений граждан, сообщил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 12.08.2025

2025-08-12T20:49:00+03:00

2025-08-12T20:49:00+03:00

2025-08-12T20:49:00+03:00

экономика

россия

михаил мишустин

правительство рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/19/2031325362_0:97:2812:1678_1920x0_80_0_0_b5c5765670d6ea6bea084929d2cffe5a.jpg

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Правительство России выделит около 52 миллиардов рублей в рамках софинансирования программы долгосрочных сбережений граждан, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Эта программа начала действовать в России с 2024 года. "С 2025 (года) правительство предусмотрело возможность софинансирования со стороны государства до 36 тысяч рублей в год. Сегодня мы выделим на эти цели около 52 миллиардов рублей", - сообщил Мишустин на заседании кабмина во вторник. По его словам, первые результаты показывают высокий интерес к этому инструменту, многие переводят в программу и пенсионные накопления. "Рассчитываем, что благодаря такому партнерству граждане смогут и приумножить свой капитал, и получить дополнительный доход. Ну и будет реализовано, соответственно, больше крупных проектов в экономике", - добавил премьер. Средства на софинансирование государством программы долгосрочных сбережений поступят россиянам до конца августа, сообщили в Минфине РФ. "Средства на софинансирование долгосрочных сбережений выделены. Проект распоряжения о выделении средств одобрен на заседании правительства РФ. На софинансирование долгосрочных сбережений по взносам, внесенным в программу долгосрочных сбережений в 2024 году, предусмотрено 51,8 млрд рублей. Средства будут отражены на счетах граждан до конца августа", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.

https://ria.ru/20250812/rossiya-2034889646.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, михаил мишустин, правительство рф