Мишустин рассказал о выплатах многодетным семьям на Дальнем Востоке

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Правительство РФ дополнительно направит около 540 миллионов рублей регионам Дальнего Востока на выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина. Мишустин напомнил, что в России действует программа, по которой семьям с тремя и более детьми выплачивается по 450 тысяч рублей на погашение ипотеки, в восьми субъектах Дальнего Востока - до миллиона рублей. "За время действия такой меры средства предоставили более чем двум тысячам семей, выделив на эти цели из федерального бюджета свыше 800 миллионов рублей в рамках софинансирования", - подчеркнул Мишустин. Мишустин отметил, что механизм оказался очень востребован. По словам премьера, Камчатскому, Приморскому, Хабаровскому краям, Амурской, Магаданской, Сахалинской областям и Еврейской автономной области требуются дополнительные средства. "Сегодня мы рассмотрим вопрос о выделении около 540 миллионов рублей, чтобы еще порядка 1200 многодетных родителей смогли получить материальную помощь. Мамы и папы, которые создают большую семью, должны иметь возможность улучшить свои жилищные условия", - сказал Мишустин.

