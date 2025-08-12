https://ria.ru/20250812/rossiya-2034885265.html

Россияне смогут подтвердить биометрию через банк

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Россияне смогут подтвердить свою биометрию через банк, чтобы получить доступ ко всем сервисам Единой биометрической системы (ЕБС) - соответствующее постановление правительства подписано, сообщили РИА Новости в Центре биометрических технологий."В России появится сервис повышения уровня биометрии. Россияне смогут повысить уровень биометрии при посещении банка и получить доступ ко всем сервисам Единой биометрической системы, не тратя время на прохождение полной очной регистрации. Соответствующее постановление подписано", - сказали в ЦБТ.Так, согласно нововведениям, пользователям нужно будет очно сверить биометрию с образцами, уже сохраненными в системе - не будет необходимости проходить полную процедуру регистрации в отделении банка. Такой возможностью смогут воспользоваться те, кто ранее сдал данные в приложении "Госуслуги биометрия".Сейчас существует три уровня биометрии – упрощённая, стандартная и подтвержденная, и первые два уровня открывают доступ к ограниченному перечню услуг. После этого нужно посетить отделение банка, показать сотруднику паспорт для сверки данных, посмотреть в камеру и произнести последовательность цифр. Как отметили в ЦБТ, такая процедура подтверждения занимает 3-5 минут, тогда как полноценная очная регистрация требует 8-12 минут.Чтобы повысить уровень своей биометрии, пользователю нужно будет заранее зарегистрировать данные в приложении "Госуслуги биометрия" – сделать селфи и записать голос. После этого останется посетить отделение банка, предъявить сотруднику паспорт для сверки данных, посмотреть в камеру и произнести последовательность цифр. На процедуру подтверждения данных уйдет 3-5 минут, тогда как полноценная очная регистрация в банке занимает 8-12 минут."В числе услуг, доступных по подтвержденной биометрии, – заселение в гостиницу и обслуживание в МФЦ без паспорта, открытие бизнеса онлайн, дистанционное банковское обслуживание, оформление квалифицированной электронной подписи и ряд других", - добавили в центре.Новый сервис будет реализован в банках во втором полугодии 2025 года. "Новая процедура существенно ускорит очную регистрацию пользователей, а также снизит нагрузку на отделения банков", - сказали в ЦБТ.

