США перебросили бомбардировщики к границе с Россией - РИА Новости, 12.08.2025
17:33 12.08.2025 (обновлено: 18:35 12.08.2025)
США перебросили бомбардировщики к границе с Россией
в мире
сша
норвегия
россия
владимир путин
такер карлсон
нато
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Три стратегических бомбардировщика B-1B Lancer ВВС США прибыли на авиабазу в Норвегии у границы с Россией, сообщает Объединенное авиационное командование (AIRCOM) Североатлантического альянса на официальном сайте."Самолеты примут участие в очередном развертывании оперативной группы бомбардировщиков в Европе", — говорится в заявлении.Уточняется, что B-1B Lancer прибыли 9 августа с авиабазы Дайсс, штат Техас, на авиабазу Эрланд в Норвегии.B-1B Lancer (Rockwell B-1 Lancer) — американский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. Разработан в 1970-80-х годах компанией Rockwell International. Состоит на вооружении Военно-воздушных сил США с 27 июля 1985 года.Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти в Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
в мире, сша, норвегия, россия, владимир путин, такер карлсон, нато
В мире, США, Норвегия, Россия, Владимир Путин, Такер Карлсон, НАТО
© Staff Sgt. Colton ElliottБобмардировщик ВВС США B-1B Lancer
© Staff Sgt. Colton Elliott
Бобмардировщик ВВС США B-1B Lancer. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Три стратегических бомбардировщика B-1B Lancer ВВС США прибыли на авиабазу в Норвегии у границы с Россией, сообщает Объединенное авиационное командование (AIRCOM) Североатлантического альянса на официальном сайте.
"Самолеты примут участие в очередном развертывании оперативной группы бомбардировщиков в Европе", — говорится в заявлении.
Уточняется, что B-1B Lancer прибыли 9 августа с авиабазы Дайсс, штат Техас, на авиабазу Эрланд в Норвегии.
B-1B Lancer (Rockwell B-1 Lancer) — американский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. Разработан в 1970-80-х годах компанией Rockwell International. Состоит на вооружении Военно-воздушных сил США с 27 июля 1985 года.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти в Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
