FT назвала прорыв ВС России под Красноармейском крупным успехом
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:03 12.08.2025 (обновлено: 15:06 12.08.2025)
FT назвала прорыв ВС России под Красноармейском крупным успехом
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Британская газета Financial Times назвала крупным успехом прорыв российских войск в районе Красноармейска, отметив, что это вызвало волну "негодования и смятения" в Киеве. "Российский прорыв на украинском восточном фронте вызвал волну негодования и смятения в Киеве перед критически важным саммитом между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным в пятницу... это стало одним из самых крупных успехов России за последний год и происходит в опасный момент для Украины, чья армия страдает от недостатка людей и боеприпасов", - пишет издание. Глава ДНР Денис Пушилин накануне сообщил, что подразделения российских войск широким фронтом перерезают для ВСУ трассу Красноармейск – Доброполье, также на красноармейском направлении ожесточенные бои идут в районе населенного пункта Котлино. Его советник Игорь Кимаковский во вторник заявил, что трасса уже была перерезана.
FT: прорыв ВС России под Красноармейском вызвал волну смятения в Киеве

Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции
© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в медиабанк
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Британская газета Financial Times назвала крупным успехом прорыв российских войск в районе Красноармейска, отметив, что это вызвало волну "негодования и смятения" в Киеве.
"Российский прорыв на украинском восточном фронте вызвал волну негодования и смятения в Киеве перед критически важным саммитом между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным в пятницу... это стало одним из самых крупных успехов России за последний год и происходит в опасный момент для Украины, чья армия страдает от недостатка людей и боеприпасов", - пишет издание.
Глава ДНР Денис Пушилин накануне сообщил, что подразделения российских войск широким фронтом перерезают для ВСУ трассу КрасноармейскДоброполье, также на красноармейском направлении ожесточенные бои идут в районе населенного пункта Котлино. Его советник Игорь Кимаковский во вторник заявил, что трасса уже была перерезана.
288-я гвардейская артиллерийская бригада группировки войск запад
ВС России уничтожили отделение пехоты ВСУ на Константиновском направлении
Специальная военная операция на Украине
 
 
