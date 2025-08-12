https://ria.ru/20250812/rossiya-2034808592.html
FT назвала прорыв ВС России под Красноармейском крупным успехом
FT назвала прорыв ВС России под Красноармейском крупным успехом - РИА Новости, 12.08.2025
FT назвала прорыв ВС России под Красноармейском крупным успехом
Британская газета Financial Times назвала крупным успехом прорыв российских войск в районе Красноармейска, отметив, что это вызвало волну "негодования и... РИА Новости, 12.08.2025
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Британская газета Financial Times назвала крупным успехом прорыв российских войск в районе Красноармейска, отметив, что это вызвало волну "негодования и смятения" в Киеве. "Российский прорыв на украинском восточном фронте вызвал волну негодования и смятения в Киеве перед критически важным саммитом между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным в пятницу... это стало одним из самых крупных успехов России за последний год и происходит в опасный момент для Украины, чья армия страдает от недостатка людей и боеприпасов", - пишет издание. Глава ДНР Денис Пушилин накануне сообщил, что подразделения российских войск широким фронтом перерезают для ВСУ трассу Красноармейск – Доброполье, также на красноармейском направлении ожесточенные бои идут в районе населенного пункта Котлино. Его советник Игорь Кимаковский во вторник заявил, что трасса уже была перерезана.
FT назвала прорыв ВС России под Красноармейском крупным успехом
FT: прорыв ВС России под Красноармейском вызвал волну смятения в Киеве