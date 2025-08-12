https://ria.ru/20250812/rossiya-2034703589.html
Оставившая ребенка в аэропорту Антальи россиянка вернулась в страну
2025-08-12T04:20:00+03:00
2025-08-12T04:20:00+03:00
2025-08-12T04:20:00+03:00
анталья (провинция)
россия
турция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_0:120:3067:1845_1920x0_80_0_0_e0abd492af5db881e68a6035446bbc50.jpg
СТАМБУЛ, 12 авг - РИА Новости. Россиянка Екатерина Бурнашкина, освобожденная из-под стражи в турецкой Анталье после приговора за оставление новорожденной в опасности, вернулась в Россию, сообщила РИА Новости адвокат Айшегюль Кюбра Полат. Суд по тяжким уголовным делам в Анталье приговорил в феврале Екатерину Бурнашкину к 15 годам тюремного заключения по обвинению в покушении на убийство близкого родственника - 18-летняя девушка в октябре 2024 года оставила новорожденную дочь в туалете аэропорта. По итогам заседания 9 июля апелляционный суд переквалифицировал преступление и освободил Екатерину из-под стражи. Бабушка ребенка Елена была оправдана в феврале. Полат отмечала, что решение является жестким прецедентом, так как в схожих случаях матерей обвиняли в оставлении ребенка - за это, согласно турецкому законодательству, грозит от трех месяцев до двух лет тюрьмы. "Екатерина покинула Турцию и вернулась в Россию к своей семье. Никаких препятствий для выезда из Турции у нее не было, хоть она и находилась здесь дольше разрешенного. Все вопросы были урегулированы с департаментом миграции", - сообщила Полат. По ее словам, проблем со здоровьем у Бурнашкиной нет. Бабушка ребенка Елена вернулась в РФ после того, как суд ее оправдал в феврале.
анталья (провинция)
россия
турция
