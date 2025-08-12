Рейтинг@Mail.ru
Оставившая ребенка в аэропорту Антальи россиянка вернулась в страну - РИА Новости, 12.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:20 12.08.2025
https://ria.ru/20250812/rossiya-2034703589.html
Оставившая ребенка в аэропорту Антальи россиянка вернулась в страну
Оставившая ребенка в аэропорту Антальи россиянка вернулась в страну - РИА Новости, 12.08.2025
Оставившая ребенка в аэропорту Антальи россиянка вернулась в страну
Россиянка Екатерина Бурнашкина, освобожденная из-под стражи в турецкой Анталье после приговора за оставление новорожденной в опасности, вернулась в Россию,... РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T04:20:00+03:00
2025-08-12T04:20:00+03:00
анталья (провинция)
россия
турция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_0:120:3067:1845_1920x0_80_0_0_e0abd492af5db881e68a6035446bbc50.jpg
СТАМБУЛ, 12 авг - РИА Новости. Россиянка Екатерина Бурнашкина, освобожденная из-под стражи в турецкой Анталье после приговора за оставление новорожденной в опасности, вернулась в Россию, сообщила РИА Новости адвокат Айшегюль Кюбра Полат. Суд по тяжким уголовным делам в Анталье приговорил в феврале Екатерину Бурнашкину к 15 годам тюремного заключения по обвинению в покушении на убийство близкого родственника - 18-летняя девушка в октябре 2024 года оставила новорожденную дочь в туалете аэропорта. По итогам заседания 9 июля апелляционный суд переквалифицировал преступление и освободил Екатерину из-под стражи. Бабушка ребенка Елена была оправдана в феврале. Полат отмечала, что решение является жестким прецедентом, так как в схожих случаях матерей обвиняли в оставлении ребенка - за это, согласно турецкому законодательству, грозит от трех месяцев до двух лет тюрьмы. "Екатерина покинула Турцию и вернулась в Россию к своей семье. Никаких препятствий для выезда из Турции у нее не было, хоть она и находилась здесь дольше разрешенного. Все вопросы были урегулированы с департаментом миграции", - сообщила Полат. По ее словам, проблем со здоровьем у Бурнашкиной нет. Бабушка ребенка Елена вернулась в РФ после того, как суд ее оправдал в феврале.
https://ria.ru/20250808/turtsiya-2034236183.html
https://ria.ru/20250804/sostoyanie-2033225460.html
анталья (провинция)
россия
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_ae6c829816c0c378630a80074b1ed1f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
анталья (провинция), россия, турция
Анталья (провинция), Россия, Турция
Оставившая ребенка в аэропорту Антальи россиянка вернулась в страну

Оставившая ребенка в аэропорту Антальи Бурнашкина вернулась в Россию

© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкНаручники висят на дверной ручке
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в медиабанк
Наручники висят на дверной ручке . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СТАМБУЛ, 12 авг - РИА Новости. Россиянка Екатерина Бурнашкина, освобожденная из-под стражи в турецкой Анталье после приговора за оставление новорожденной в опасности, вернулась в Россию, сообщила РИА Новости адвокат Айшегюль Кюбра Полат.
Суд по тяжким уголовным делам в Анталье приговорил в феврале Екатерину Бурнашкину к 15 годам тюремного заключения по обвинению в покушении на убийство близкого родственника - 18-летняя девушка в октябре 2024 года оставила новорожденную дочь в туалете аэропорта. По итогам заседания 9 июля апелляционный суд переквалифицировал преступление и освободил Екатерину из-под стражи. Бабушка ребенка Елена была оправдана в феврале. Полат отмечала, что решение является жестким прецедентом, так как в схожих случаях матерей обвиняли в оставлении ребенка - за это, согласно турецкому законодательству, грозит от трех месяцев до двух лет тюрьмы.
Сотрудник полиции Турции - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
В Турции россиянка умерла на пляже, пишут СМИ
8 августа, 20:09
"Екатерина покинула Турцию и вернулась в Россию к своей семье. Никаких препятствий для выезда из Турции у нее не было, хоть она и находилась здесь дольше разрешенного. Все вопросы были урегулированы с департаментом миграции", - сообщила Полат.
По ее словам, проблем со здоровьем у Бурнашкиной нет.
Бабушка ребенка Елена вернулась в РФ после того, как суд ее оправдал в феврале.
Россиянка, ставшая жертвой жестокого избиения во время массовой драки в американском городе Цинциннати - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
NYP рассказала о состоянии россиянки, пострадавшей в драке в Цинциннати
4 августа, 12:13
 
Анталья (провинция)РоссияТурция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала